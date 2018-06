Prima reactie a lui Carmen Dan dupa demisia sefului Politiei Romane

Ziare.

"Nu a fost o decizie a ministrului de a-l schimba (...) A fost o solicitare explicita a domnului Ionita. Motivele nu privesc aspecte care tin de activitatea sa ca sef al Politiei, ci sunt unele personale, asa cum a mentionat in raportul intocmit. Din punct de vedere personal, nu ii pot reprosa nimic, nu e momentul sa comentez acum.A fost o cerere personala de incetare a imputernicirii, in acel moment nu cred ca existau alte solutii", a afirmat Carmen Dan intr-o interventie telefonica pentru Antena3.Intrebata daca Ionita si-a dat demisia din cauza unui dosar penal, ministrul a spus ca nu poate specula si a precizat ca i-a promis chestorului ca nu va comenta aceasta decizie."Nu vreau si nu pot sa speculez eu. Eu i-am promis ca nu voi comenta decizia personala a dansului de incetare a imputernicii. La cum il cunosc pe chestorul Bogdan Ionita, cred ca o va face el. Cred ca va explica de ce a facut aceasta solicitare", a adaugat ministrul de Interne.De asemenea, Carmen Dan a mai mentionat ca principala preocupare dupa aceasta cerere a fost sa gaseasca o solutie viabila pentru a ocupa functia de sef al Politiei Romane."In conformitate cu prevederile legale, nu am facut decat sa urmez o procedura legala. Principala preocupare cand a intervenit cererea de incetare a imputernicirii a fost de a gasi o solutie viabila pentru Politia Romana. Tocmai de aceea, l-am propus pe Ioan Buda, un politist de cariera, cu o vechime de 28 de ani, care pana acum a ocupat functia de sef al Politiei de Frontiera", a completat Carmen Dan.Ministrul a mai spus ca va continua sa colaboreze cu chestorul Ionita, pentru ca acesta "ramane in continuare un angajat important al ministerului (de Interne - n.red.) ".Amintim ca seful Politiei Romane, Catalin Ionita, a fost schimbat din functie de premierul Viorica Dancila, in locul acestuia fiind imputernicit chestorul Ioan Buda, fost sef al Politiei de Frontiera, potrivit unei decizii a prim-ministrului, publicata, marti, in Monitorul Oficial.Iata aici mai multe detalii: Seful Politiei Romane a fost schimbat din functie de Dancila