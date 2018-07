Sedinta de urgenta la MAI dupa inundatii. Carmen Dan: 21.000 de pompieri, jandarmi si politisti sunt gata sa intervina

Ziare.

"Prioritar este sa stim care e situatia in zonele in care mai avem probleme de rezolvat, anume in judetele Covasna si Bacau, dar si acolo unde exista azi risc de inundatii , ca Brasov, Buzau si Vrancea.Peste 21.000 de pompieri jandarmi si politisti sunt pregatiti sa intervina, avand la dipozitie 7.489 de mijloace. Ieri am inceput manevre de forte, in sensul trimiterii in zonele afectate. Dau un exemplu, in judetul Teleorman au ajuns doua motopompe de mare capacitate. Centrul de comanda de la minister ramane activat.27 de localitati din 16 judete si Bucuresti sunt afectate de ploi . Azi,. Va solicit sa fiti pregatiti in continuare", le-a transmis Carmen Dan prefectilor.Reamintim ca ploile din ultimele ore au facut ravagii in unele zone din tara . In mai multe orase, inclusiv in Bucuresti, canalizarile nu au mai facut fata si strazile au devenit adevarate rauri. Mai mult, pe un drum national din Arges, apa a depasit un metru.Numeroase gospodarii si locuinte au fost inundate si pompierii au fost chemati sa intervina. In Capitala au cazut 21 de copaci pe strazi si masini.