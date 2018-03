Un protestatar surdo-mut a fost amendat de jandarmi pentru scandari. Carmen Dan acuza o eroare de redactare

Ziare.

"Din cate stiu, acolo este oa procesului-verbal si asa cum a anuntat inspectorul general al Jandarmeriei Romane, s-au dispus niste verificari. Sunt convinsa ca aceste verificari se vor face foarte repede si despre rezultatul acestor verificari va vom informa", a precizat Carmen Dan, citata de Agerpres.Comandantul Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Cucos, a cerut pe 20 martie efectuarea unor verificari de urgenta referitoare la modul in care a fost intocmit un proces-verbal de sanctionare a unei persoane cu deficiente auditive care a participat la acel protest.In spatiul public au aparut informatii potrivit carora o persoana surdo-muta, Ioan Duia, a fost amendata pentru ca ar fi scandat in timp ce participa la mitingul respectiv.Conform procesului verbal, acesta "a participat alaturi de alte persoane la o contramanifestatie scandand lozinci impotriva participantilor care isi desfasurau legal activitatea la Congresul Extraordinar al PSD". Jandarmaria Romana a reactionat, marti, la acuzatii si a transmis ca Ioan Duia a fost amendat pentru participare la o contramanifestatie, dar fara sa spuna niciun cuvant despre scandarile mentionate in procesul verbal.