A murit sotul lui Carmen Dan. Politia a deschis dosar penal de moarte suspecta

Purtatorul de cuvant al IPJ Teleorman, Teodora Dragole, a declarat, pentru Mediafax, ca a fost deschis un dosar de moarte suspecta in cazul unui barbat de 57 de ani, gasit fara viata, marti, in locuinta sa din Videle."Este o moarte suspecta la Videle. Este vorba despre un barbat de 57 de ani, care a fost transportat la morga spitalului, in vederea efectuarii necropsiei. Nu prezenta urme de violenta la nivelul corpului. Este vorba despre o sesizare directa, facuta marti de vecinii din blocul respectiv, care au anuntat faptul ca nu l-au mai vazut de o vreme pe barbatul de 57 de ani. S-a intocmit dosar penal pentru moarte suspecta", a declarat Teodora Dragole.Potrivit sursei citate, dosarul a fost preluat de procurorii Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman pentru continuarea cercetarilor.Surse judiciare au confirmat, pentru Mediafax, ca barbatul de 57 de ani este sotul ministrului Carmen Dan, Corneliu Daniel Dan. Ulterior, primarul orasului Videle, Nicolae Badanoiu, a anuntat public ca i-a transmis condoleante ministrului."Am auzit ce s-a intamplat, am sunat si i-am transmis condoleante doamnei ministru. Dansul (sotul lui Carmen Dan - n.red.) locuia in Videle. Nu cunosc ce s-a intamplat", a spus Nicolae Badanoiu.Si presedintele Consiliului Judetean Teleorman a confirmat ca Daniel Corneliu Dan, sotul ministrului de Interne, a murit in locuinta sa din Videle."Este un eveniment regretabil in familia dansei (a ministrului - n.r.) ", a declarat Danut Cristescu, presedintele CJ Teleorman.Confirmarea a venit apoi si de la Ministerul de Interne. Luni, ministrul de Interne a facut, impreuna cu premierul Viorica Dancila si alti doi ministri din Guvern, vizite pentru a evalua pagubele produse de inundatii in tara. Marti, Carmen Dan s-a aflat in Parlament, unde a votat modificarile la Codul Penal.Corneliu Daniel Dan a lucrat pentru OMV Petrom SA Teleorman pana pe 31 mai 2017, avand un salariu anual de 60.000 de lei, se arata in ultima declaratie de avere a ministrului Carmen Dan.