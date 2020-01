Momente pline de emotie la Australian Open: Caroline Wozniacki, in lacrimi dupa ultimul meci din cariera

Ziare.

com

Tunisianca Ons Jabeur este cea care a trecut de fostul lider al clasamentului WTA si i-a incheiat astfel cariera.A fost o partida intensa, in care Jabeur a reusit sa se impuna greu, in trei seturi, scor 7-5, 3-6, 7-5.La finalul meciului Wozniacki nu si-a putut stapani lacrimile, ea fiind omagiata de organizatori.Daneza a facut turul de onoare al arenei purtand drapelul national si a oferit declaratii in fata publicului spectator."Cred ca era de asteptat ca ultimul meu meci sa fie unul de trei seturi si ca o sa-mi inchei cariera cu o greseala pe foredand. Sunt lucrurile pe care am incercat sa le imbunatatesc in toata cariera mea, cred ca asa a fost sa fie.Raman cu multe lucruri. Realizarile din teren sunt uimitoare, fanii, sentimentele pe care ni le provocati atunci cand ne sustineti la meciuri, si sprijinul primit din partea familiei, mai ales din partea tatalui meu, cel care m-a antrenat in toti acesti ani. De obicei nu plang, imi cer scuze. Sunt amintiri speciale, pe care le voi pretui mereu. Calatoria aceasta a fost incredibila si sa stiti ca sunt intr-adevar fericita!", a spus Wozniacki la final.Sportiva daneza anuntase inainte de a lua startul la Australian Open ca acesta va fi ultimul ei turneu din cariera.Wozniacki se retrage dupa ce a ajuns pe prima pozitie in clasamentul WTA si dupa ce a castigat un Grand Slam, chiar la Australian Open, in 2018, dupa o finala cu Simona Halep M.D.