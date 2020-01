Wozniacki vine cu o veste excelenta dupa ultimul meci din cariera: "O sa ma mai vedeti"

Ziare.

com

Sportiva daneza a anuntat ca nu renunta complet la acest sport, urmand a fi prezenta de acum la turnee in afara terenului."Sunt gata pentru urmatorul capitol si sunt entuziasmata pentru ce urmeaza. o sa ma mai vedeti, nu pe terenul de tenis, ci in afara lui", a transmis aceasta.Wozniacki nu a explicat daca a acceptat deja un rol si care va fi acesta, insa este clar ca nu vrea sa se retraga complet din tenis chiar daca nu va mai fi jucatoare activa.Daneza a disputat ultimul ei meci oficial vineri dimineata, cand a fost invinsa de Ons Jabeur in turul 3 de la Australian Open Inaintea debutului competitiei de la Antipozi, Wozniacki a dezvaluit ca Openul australian va fi ultimul turneu din cariera ei.M.D.