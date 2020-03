Caroline Wozniacki dezvaluie ce produs neasteptat i-a fost furat din carucior intr-un supermarket din Danemarca

Ziare.

com

Caroline Wozniacki a avut surpriza sa gaseasca supermarketurile din Danemarca aproape goale.S-a consolat insa cu un puzzle, cu gandul ca isi va omori timpul liber pe care il va petrece in izolare.Totusi, acesta i-a fost furat din caruciorul de cumparaturi de o alta persoana din supermarket."Am fost pana la magazin pentru a ne aproviziona cu alimente! Intr-un final am gasit si un puzzle care mai era pe stoc si cineva l-a furat din carucior inainte sa ajungem la casa", s-a plans Caroline Wozniacki pe Twitter In Danemarca au fost inregistrate pana acum 2.201 cazuri de coronavirus, iar 65 de persoane au murit.Danezii au golit insa supermarket-urile, iar unele magazine au fost nevoite sa impuna restrictii de cumparaturi.C.S.