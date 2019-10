Caroline Wozniacki, in semifinale la Beijing

Ziare.

com

Campioana en-titre a trecut in sferturile de finala de rusoaica Daria Kasatkina.A fost 6-3, 7-6 (5) in favoarea sportivei din Danemarca.In semifinale, fostul lider WTA va da piept cu invingatoarea mult asteptatului "sfert" dintre Naomi Osaka si Bianca Andreescu.Caroline Wozniacki s-a impus anul trecut la Beijing dupa o finala cu Anastasija Sevastova.8,2 milioane de dolari sunt premiile toatale la editia din acest an a Openului Chinei.I.G.