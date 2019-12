Fratele Carolinei Wozniacki dezvaluie motivul pentru care aceasta se retrage la doar 29 de ani

Ziare.

Fratele tenismenei daneze, Patrik, spune ca aceasta ar mai fi putut juca fara probleme inca un sezon, insa isi doreste sa se retraga cat e inca in top."I-am spus ca ar fi trebuit sa se retraga dupa US Open si sa aiba un ultim sezon intreg, asa cum ar merita", a declarat Patrik, potrivit Tennis World "Ea a ras cand a auzit si mi-a spus ca imi doresc asta doar pentru a putea sa comentez si mai mult meciurile ei. Cred ca a vrut sa se retraga cat timp e inca in top", a mai spus acesta.Fostul lider WTA a transmis, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina oficiala de Instagram, ca Australian Open 2020 va fi ultimul turneu din cariera.Caroline Wozniacki (29 de ani) a ocupat primul loc in clasamentul WTA timp de 71 de saptamani. A urcat in fruntea ierarhiei pe 20 octombrie 2010, iar ultima oara a ocupat aceasta pozitie in luna februarie a anului trecut.A castigat un singur turneu de Grand Slam in cariera: Australian Open, in 2018, dupa o finala de infarct cu Simona Halep.In total, Caroline Wozniacki a castigat 30 de turnee.I.G.