Meci de gala pentru Caroline Wozniacki la retragerea din tenis

Meciul intre cele doua jucatoare care au fost numarul 1 mondial va fi gazduit de Royal Arena din Copenhaga, o sala ce poate primi 13.000 de spectatori.Organizatorii evenimentului au promis pe Instagram ca "vor sarbatori cariera Carolinei Wozniacki, dar si pe campioana si omul extraordinar care este aceasta"."Ne-a facut sa ne simtim mandri si suntem nerabdatori sa-i oferim cel mai bun meci de adio cu putinta si sa aducem un omagiu carierei sale exceptionale - este tot ceea ce merita o legenda a sportului", au adaugat organizatorii."Ma voi retrage din tenisul profesionist dupa Australian Open in ianuarie 2020", a scris saptamana trecuta daneza de 29 de ani pe contul sau de Instagram.Australian Open este singurul turneu de Mare Slem pe care l-a castigat Wozniacki, in 2018, dupa o finala cu Simona Halep Wozniacki a indicat ca decizia retragerii din activitate nu are nimic de-a face cu problemele sale de sanatate. Ea vrea sa se dedice mai mult vietii in afara terenului alaturi de sotul sau, David Lee, fost baschetbalist profesionist.In noiembrie anul trecut, Wozniacki a dezvaluit ca sufera de artrita reumatoida.Jucatoarea, aflata acum pe locul 37 WTA, a concurat ultima oara la turneului de la Beijing, la inceputul lui octombrie. Ultimul turneu castigat de ea a fost chiar Openul Chinei, in 2018. La sfarsitul anului trecut, daneza era numarul 3 mondial.In palmaresul lui Wozniacki figureaza 30 de turnee WTA. Jucatoarea a reprezentat Danemarca la trei Jocuri Olimpice, din 2008 pana in 2016.