Mesajul Simonei Halep pentru Caroline Wozniacki

Simona a felicitat-o pe tenismena daneza si i-a multumit pentru meciurile disputate impreuna."Felicitari pentru o cariera uimitoare, Caroline Wozniacki! Multumesc pentru marile batalii si amintiri! Imi vei lipsi", a scris Simona pe Twitter.Vezi: Momente pline de emotie la Australian Open: Caroline Wozniacki, in lacrimi dupa ultimul meci din cariera Simona Halep si Caroline Wozniacki s-au intalnit de nu mai putin de 7 ori, scorul fiindu-i favorabil nordicei, cu 5-2:2012, Dubai: 6-2, 6-3 pentru Wozniacki;2013, New Haven: 6-2, 7-5 pentru Halep;2015, Dubai: 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep;2015, Stuttgart: 7-5, 5-7, 6-2 pentru Wozniacki;2017, Eastbourne: 5-7, 6-4, 6-1 pentru Wozniacki;2017, Turneul Campioanelor: 6-0, 6-2 pentru Wozniacki;2018, Australian Open: 7-6 (2), 3-6, 6-4 pentru Wozniacki.Ultima confruntare directa s-a produs chiar in finala de la Australian Open, castigata de daneza dupa un meci memorabil.I.G.