O fosta lidera a clasamentului WTA vrea sa revina in tenis la doar cateva luni de la retragere

Fosta lidera mondiala spune ca ia in calcul aceasta posibilitate pentru a juca doar meciuri de dublu alaturi de Serena Williams "Meciurile de dublu alaturi de Serena m-ar putea determina sa revin", a spus Wozniacki pentru WTA "Am jucat cu ea in ianuarie, am ajuns pana in finala. Eram la modul 'de ce nu am facut asta mai rapid?' Serena mi-a sugrat sa revin pentru tot anul ca sa jucam dublu", a afirmat Wozniacki.Jucatoarea daneza si-a anuntat retragerea din tenis in decembrie 2018, la cateva luni dupa ce a fost diagnosticata cu atrita reumatoida.Caroline Wozniacki (29 de ani) a ocupat primul loc in clasamentul WTA timp de 71 de saptamani. A urcat in fruntea ierarhiei pe 20 octombrie 2010, iar ultima oara a ocupat aceasta pozitie in luna februarie a anului trecut.A castigat un singur turneu de Grand Slam in cariera: Australian Open , in 2018, dupa o finala de infarct cu Simona Halep In total, Caroline Wozniacki a castigat 30 de turnee.C.S.