O tenismena de top, la un pas de retragerea definitiva din tenis la doar 29 de ani

Aceasta afirma ca are informatii conform carora Wozniacki se pregateste sa se retraga din cauza problemelor medicale, dupa ce a fost diagnosticata cu artrita reumatoida."Este posibil ca Wozniacki sa-si anunte retragerea la finalul acestui sezon. Sufera de artrita reumatoida si asta este o problema serioasa. S-a chinuit timp de un an, dar nu a putut ajunge la nivelul anterior si cred ca a fost ultima ei prezenta la US Open", a spus Davenport, conform GoTennis In acest an, Wozniacki a fost invinsa in turu 1 la Roland Garros si in turul 3 la Australian Open Wimbledon si US OpenCel mai bun rezultat al ei din 2019 este finala pierduta la Charleston in fata lui Madison Keys.De altfel, lui Wozniacki nu i s-a intamplat niciodata in ultimii 10 ani sa nu castige niciun trofeu WTA Sportiva daneza ocupa locul 17 WTA in momentul de fata.C.S.