Se retrage Caroline Wozniacki la doar 29 de ani? Raspunsul dat de tenismena daneza

Daneza a mentionat insa ca nu a luat inca o decizie, dupa ce presa din tara natala a scris intens despre aceasta posibilitate."Sunt pregatita sa ma relaxez si sa ma bucur de timpul petrecut in afara terenului. Nu m-am gandit daca voi juca anul urmator", a afirmat Wozniacki, citata de BT De asemenea, si agentul sportivei, Mikkel Nissen, a mentionat ca nu s-a luat o decizie.Pe de alta parte, Wozniacki nu este inscrisa la niciun turneu de anul urmator.Expertii tenisului din Danemarca sunt, totusi, de parere, ca jucatoarea va mai incerca sa evolueze timp de un sezon.Wozniacki a fost diagnosticata anul trecut cu o boala autoimuna, artrita reumatoida, iar rezultatele sale au fost oscilante si a ajuns pe locul 24 in clasamentul WTA Potrivit sfatulmedicului.ro , artrita reumatoida este o boala relativ frecventa ce afecteaza articulatiile. In aceasta afectiune se inflameaza membrana sinoviala ce delimiteaza articulatiile (in articulatii exista niste formatiuni de tesut moale cu rol in stabilitatea si mobilitatea articulara).In timp, consecutiv aceastei inflamatii (sinovita) se produce distrugerea articulatiei, producand disfunctie articulara (articulatia nu mai functioneaza normal) . Boala afecteaza de obicei femeile cu varsta cuprinsa intre 40-60 de ani.Exista multe forme de artrita. Artrita reumatoida se caracterizeaza prin afectarea sinovialei (partilor moi) ale articulatiei. Exista si o forma de artrita ce afecteaza copii (artrita reumatoida juvenila) . O alta forma de artrita, numita osteoartrita, se caracterizeaza printr-o alta simptomatologie si necesita un alt tratament.C.S.