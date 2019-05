Se retrage definitiv Caroline Wozniacki? Raspunsul oferit de sportiva daneza

Ziare.

Presa daneza a scris intens despre acest subiect si inclusiv fratele sportivei, Ipatrick, a afirmat ca sansele au crescut considerabil ca Wozniacki sa se retraga.Totusi, Wozniacki spune ca nu ia deloc in calcul varianta retragerii definitive din tenis la varsta de 29 de ani."Nu, nu m-am gandit niciodata la retragerea din tenis. Am fost concentrata asupra revenirii mele, imi doream sa o fac in forta si nu m-am gandit deloc la retragere. Voi continua sa lupt", a afirmat Wozniacki intr-o conferinta de presa.Amintim ca Wozniacki a fost eliminata in primul tur de la Roland Garros de Veronika Kudermetova (68 WTA ).Fosta lidera mondiala a castigat primul set cu 6-0, dar le-a pierdut pe urmatoarele cu 6-3, 6-3 si a fost astfel eliminata.Daneza se afla intr-o forma groaznica si nu a mai castigat un meci din luna aprilieC.S.