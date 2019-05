Surpriza de proportii la Roland Garros: Caroline Wozniacki, eliminata in runda inaugurala

Ziare.

Favorita numarul 13 a fost invinsa de rusoaica Veronika Kudermetova, aflata pe locul 68 in clasamentul WTA.Daneza a castigat primul set in doar 34 de minute, cu un categoric 6-0, insa le-a pierdut pe urmatoarele doua, cu un dublu 3-6.Doua ore si 4 minute a durat disputa dintre cele doua.In runda urmatoare, Wozniacki o va intalni pe castigatoarea partide dintre Zarina Diyas si Audrey Albie.Roland Garros 2019 se desfasoara in perioada 26 mai - 9 iunie.I.G.