Wozniacki se califica superb in sferturi la Beijing

Daneza a trecut in optimi de Katerina Siniakova, pe care a invins-o in doua seturi, scor 7-5, 6-2.A fost o partida intensa mai ales in primul set, cand Siniakova a condus de doua ori cu break, iar Caroline a revenit de fiecare data.Calificarea in sferturi la China Open reprezinta cea mai buna performanta din ultima jumatate de an pentru Wozniacki, ea avand in aprilie o finala la Charleston.De atunci si pana in prezent daneza a suferit eliminari rapide in toate turneele in care a luat startul, platind tribut problemelor medicale pe care le-a avut.Nu cu mult timp in urma ea a fost diagnosticata cu o boala autoimuna, artrita reumatoida, jurnalistii din lumea intreaga speculand pe tema unei retrageri din cariera.M.D.