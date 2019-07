Reactia Carolinei Wozniacki dupa eliminarea de la Wimbledon

Ziare.

Tenismena daneza a recunoscut superioritatea adversarei ei, a carei victorie o considera meritata."A jucat foarte bine astazi. A lovit din timp si a returnat bine. De asemenea, s-a miscat chiar bine pe teren", a spus Wozniacki la conferinta de presa de dupa meci."Cu siguranta mi-as fi dorit sa merg mai departe. Terenul numarul 2 n-a fost chiar prietenul meu in ultimii ani. Speram sa legam o prietenie anul acesta, dar n-a fost sa fie. Imi pare rau pentru ca simteam ca pot ajunge departe. Dar realitatea e ca a jucat mai bine decat mine astazi. Nu pot sa schimb asta", a adaugat aceasta.4-6, 2-6 a fost scorul intalnirii dintre favorita numarul 14 si tenismena asiatica.O ora si 23 de minute a durat partida disputata pe arena numarul 2 din cadrul complexului All England Club.In optimile de finala, Shuai Zhang o va infrunta pe castigatoarea partidei dintre ucraineanca Dayana Yastremska si elvetianca Viktorija Golubic.Mai departe, in sferturi, castigatoarea de pe aceasta parte de tablou ar putea da peste Simona Halep.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.I.G.