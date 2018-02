Carrefour isi extinde sistemul de Self Service in trei hipermarketuri din Sibiu, Cluj si Iasi

Ziare.

Odata cu aceste noi lansari, grupul ajunge la un numar de 8 unitati nationale, alaturi de hipermarketurile Baneasa, Brasov, Timisoara, Ramnicu Valcea si Market Promenada, proiect pilot la nivel de supermarket.Carrefour inoveaza constant, mereu atent la comportamentul in continua schimbare al clientilor sai.Astfel, urmarind planul strategic anuntat la inceputul anului, compania propune consumatorilor sai din Sibiu, Cluj si Iasi, o noua experienta in hipermarket, una care le permita sa faca cumparaturi mai rapid si care le ofere posibilitatea sa experimenteze avantajele tehnologiei, prin cei doi pasi automatizati, scanare si plata cumparaturilor.", spuneZona special amenajata pentru noul serviciueste formata din 4 case de marcat tip self check-out si ii este alocat un supervizor permanent, gata sa ofere clientilor informatii si suport.Prin aceasta facilitate, disponibila in 8 unitati, hipermarket si supermarket, Carrefour ii ajuta pe clienti sa economiseasca timp, simplificand astfel intregul proces de cumparare.Mai multe detalii puteti gasi pe site-ul Carrefour si pe pagina de Facebook a magazinului.Cu peste 10.100 de magazine in 34 de tari, Grupul Carrefour este al doilea retailer mondial si numarul unu in Europa.De peste 50 de ani, Carrefour este un partener pentru viata de zi cu zi. In fiecare zi, acesta primeste in magazinele sale peste 10 milioane de clienti din lumea intreaga, oferindu-le o gama larga de produse si servicii la preturi echitabile.In Romania, Grupul Carrefour numara 317 magazine dintre care 32 hipermarketuri 'Carrefour', 232 supermarketuri (212 magazine 'Market' si 20 magazine 'Express Orange'), 42 magazine de proximitate 'Express', 10 magazine de proximitate 'Contact', un magazin de comert online: www.carrefour-online.ro