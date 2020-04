Carrefour lanseaza un produs sezonier cu legume proaspete, la un pret unic, pentru a sustine micii producatori agricoli

Ziare.

Carrefour continua sa le achizitioneze intreaga productie la un pret corect si lanseaza un nou produs sezonier compus din ladite cu legume proaspete, disponibile in magazine si online. Mai mult, Carrefour doneaza echivalentul a 25% din valoarea fiecarei ladite vandute catre Fundatia pentru Dezvoltarea Agriculturii, sustinand astfel desfasurarea de proiecte durabile in domeniul agricol.Parteneriatele cu micii fermieri sunt si mai valoroase astazi, intr-un context dificil care cere actiuni concrete si continuitate. Carrefour aduce consumatorul mai aproape de fermieri prin Ladita cu verdeturi la pret unic de 19.99 lei, prima dintr-o serie de ladite cu legume cultivate local.Aceasta contine 25 de articole provenind de la Cooperativa Agricola Carrefour Varasti, de la producatori din programul Crestem Romania BIO aflati in primii ani de conversie la agricultura ecologica, dar si de la sute de alti fermieri din tara, cu care Carrefour are contract sezonier: 1 kg spanac, 4 legaturi de ceapa verde, 4 legaturi de loboda, 4 legaturi de ridichi, 4 legaturi de usturoi verde, 2 legaturi de leustean, 2 legaturi de marar, 2 legaturi de patrunjel si 2 bucati de salata verde. Aceasta prima ladita este disponibila pe rafturile hipermarket-urilor Carrefour si online, in platforma BRINGO, pana pe 15 mai.Carrefour doneaza echivalentul a 25% din valoarea fiecarei ladite vandute pana pe 15 mai catre Fundatia pentru Dezvoltarea Agriculturii pentru a sustine implementarea de programe sustenabile in agricultura, un domeniu cu atat de mult potential in Romania., a declarat, a declarat, a declaratDespre Fundatia pentru Dezvoltarea Agriculturii:Fundatia Pentru Dezvoltarea Agriculturii (FDA) este o organizatie independenta care a luat nastere in 2019.Rolul ei este de a contribui la implementarea si diseminarea la nivel national a unor modele asociative in agricultura care sustin productivitatea, calitatea si ofera fermierilor mici si mijlocii acces la piata si consiliere in obtinerea de fonduri si in aplicarea de metode agricole moderne. Pentru o dezvoltare pe termen lung, Fundatia isi propune sa implementeze programe pentru pregatirea urmatoarei generatii de fermieri, prin sprijinirea de oportunitati educationale si campanii de informare a consumatorilor. Pentru a avea un impact strategic asupra mediului agricol din Romania, Fundatia va promova bune practici si va sustinte continuitatea programelor prin atragerea de resurse publice si private. Parte importanta din misiunea FDA o constituie coalizarea actorilor cheie ce pot contribui la schimbarea sistemica a agriculturii: ONG-uri, autoritati, certificatori, integratori si finantatori.In Romania, grupul Carrefour ofera clientilor sai multiple posibilitati de a face cumparaturi, atat in cele peste 370 de magazine din tara, cat si prin portalul unic www.carrefour.ro si platforma BRINGO, disponibila gratuit in Google Play si App Store, in 24 de orase.Continuand seria inovatiilor, Carrefour a extins serviciul integrat "Casa ta - Self Service", casa de marcat unde clientii au posibilitatea sa scaneze si sa plateasca singuri, in acelasi loc, produsele cumparate. Prin aplicatia Carrefour, clientii pot scana produsele cand le iau de la raft, apoi platesc la casa de marcat fara a mai trece produsele pe banda.Carrefour sustine comunitatile in care activeaza prin programe relevante, astfel ca, in 2017, retailerul a lansat, in premiera in Romania, Cooperativa Agricola Carrefour Varasti, prima de acest gen fondata alaturi de un retailer. Proiectul aduce mai aproape de clientii Carrefour producatorii agricoli romani cu produse de calitate si le ofera acestora oportunitatea de a accesa o piata de desfacere sustenabila.Ca parte a aceluiasi demers strategic, Carrefour a lansat in luna martie 2019 Crestem Romania BIO, un program national pentru sustinerea conversiei fermierilor romani la Agricultura BIO si promovarea produselor BIO romanesti. Programul reprezinta un angajament pe termen lung si a fost deschis oricarui fermier roman care a dorit sa fie certificat BIO. Scopul este acela de a crea in Romania un segment puternic de producatori certificati BIO, care sa poata oferi romanilor sansa de a manca mai bine.In luna iulie 2019, Carrefour Romania a lansat "Punem pret pe plastic", un program de economie circulara adresat reducerii cantitatii de ambalaje din plastic si introducerii plasticului intr-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire si reciclare. In cadrul programului, initiativa Plata cu PET-ul a ajuns in 7 hipermarketuri Carrefour din 6 orase: Bucuresti (Baneasa si ParkLake), Constanta, Buzau, Cluj, Oradea si Timisoara. In fiecare oras, timp de 10 zile, oamenii au putut aduce PET-uri in schimbul fructelor si legumelor provenite de la producatori locali. Initiativa a adunat un numar de 264.000 de PET-uri pentru 54.000 kg fructe si legume de sezon.