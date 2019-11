Majestatea Sa Margareta si Radu Duda au devenit cetateni de onoare ai Iasiului

Ziare.

Titlurile au fost inmanate de catre primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica."Iasiul isi arata recunostinta fata de una din institutiile fundamentale ale acestui popor. Povestea monarhiei a fost una de un uimitor succes, Romania transformandu-se intr-un stat european. Iasiul este unul dintre locurile preferate de familia regala. Suntem fericiti ca o putem omagia pe Majestatea Sa Margareta, ii multumim pentru tot ce a facut pentru Iasi", a spus edilul Mihai Chirica.La eveniment au asistat peste 150 de persoane, intre care sefi de institutii, oameni de cultura ieseni, consilieri locali si parlamentari.Majestatea Sa Margareta a multumit municipalitatii pentru distinctia oferita, adaugand ca "Iasiul a fost mereu un oras special pentru familia regala".Tot sambata, in fata Primariei din Iasi, a fost dezvelita statuia Regelui Ferdinand I, in prezenta Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Romane, a Altetei Sale Regale Principele Radu si Altetei Sale Regale Principesa Sofia.In cursul serii, a fost pornit si iluminatul festiv de Craciun in centrul Iasiului, la eveniment asistand peste 10.000 de ieseni.Custodele Coroanei va petrece Ziua Nationala la Iasi.