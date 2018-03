MS Margareta si Radu Duda au prezentat stiri la TVR (Galerie foto)

Foto: site - Familia Regala a Romaniei

Potrivit Televiziunii Romane, vizita a fost facuta "in semn de pretuire fata de profesionalismul de care echipa TVR a dat dovada in cele 12 zile de transmisii live din timpul funeraliilor regelui Mihai. Atunci, zeci de jurnalisti, producatori, operatori si regizori TVR au asigurat imagini in timp real".De asemenea, Familia Regala si-a exprimat, in numeroase ocazii, aprecierea pentru realizarea emisiunii "Ora Regelui", singura emisiune din Romania care reflecta activitatea Casei Regale. Lansata la 7 iulie 2012, "Ora Regelui" a inregistrat pana acum peste 250 de editii.Insotiti de Doina Gradea (foto stanga), Director General Interimar al SRTv, MS Margareta si Radu Duda au vizitat studiourile si au cunoscut echipa TVR.Prima oprire a celor doi a fost in Studioul Tudor Vornicu, unde au vazut decorul emisiunii "Starea natiei" si au aflat cum se realizeaza productia prezentata de Dragos Patraru.Inainte de a vizita Expozitia TVR60, ei s-au intalnit cu un grup de copii de la scoala Olga Gudynn, veniti sa afle istoria televiziunii publice.Custodele Coroanei si Principele Radu au vizitat apoi redactia Stiri si studioul de unde se transmit jurnalele Stirilor TVR. Majestatile Lor au facut cunostinta cu reporterii TVR veniti de pe teren, cu editorii, cu redactorii stirilor interne si externe, cu producatorii jurnalelor si cu Romeo Stancu - cameramanul care a filmat din masina intreg traseul cortegiului funerar.In regia studioului de stiri, MS Margareta s-a aratat fascinata de pupitrul video si a dorit sa stie cum se schimba cadrele in emisie.Apoi, in studioul stirilor, Custodele Coroanei si Principele Radu au intrat in rolul de prezentator, inregistrand cate o stire: despre doi adolescenti pasionati de robotica, care vor sa ramana acasa si sa nascoceasca masinarii care sa-i ajute pe oameni (Majestatea Sa), si despre standul Romaniei la Salonul de carte de la Paris (Principele Radu).Dupa aceea, in Studioul Pangrati, s-au intalnit cu Ioana Voicu, Nuami Dinescu si Florina Constantinescu, prezentatoarele emisiunii "Se zice ca...", de la TVR 2, care pregateau emisia de a doua zi, si cu Marina Almasan si Claudiu Bleont, care urmau sa intre in direct cu emisiunea "Femei de 10, barbati de 10".La finalul vizitei, Doina Gradea a oferit Familiei Regale o colectie de DVD-uri cu inregistrarile mai multor concerte regale, precum si "Ultimul dar", un film cu regele Mihai despre marea sa pasiune - masinile -, realizat de jurnalistul Bogdan Serban Iancu.