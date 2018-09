Principesa Margareta s-a simtit rau dupa ce a urcat pe jos pana la Crucea de pe Caraiman (Video)

Ziare.

Principesa Margareta, custodele coroanei, a fost unul dintre participantii la ceremoniile organziate, sambata, la Cruca Caraiman, situata la aproape 2.300 de metri altitudine.Surse locale au declarat pentru News.ro ca Majestatea Sa Margareta s-a simtit rau in timpul ceremoniei, dupa ce a parcurs pe jos o parte din drumul de urcare catre Crucea de pe Caraiman, insa fara a avea nevoie de interventie medicala."Este un drum lung, obositor, pe care nu multe persoane il pot parcurge fara dificultati. Este de apreciat efortul Majestitii Sale si faptul ca a urcat pana acolo", a declarat pentru News.ro seful Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc.La ceremonii a participat si ministrul Apararii, Mihai Fifor.Crucea de pe Caraiman a fost ridicata in cinstea eroilor neamului si detine recordul pentru monumentul ridicat la cea mai mare altitudine din lume. Regina Maria s-a implicat activ si a sustinur ridicarea monumentului.Monumentul, lasat in degradare in ultima perioada, se afla in prezent in administrarea Ministerului Apararii Nationale.Ca ceremoniile de sambata, de la Crucea Caraiman au participat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor si reprezentanti ai Armatei, dar si un sobor de preoti.