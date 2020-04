Familia Regala, in proprietatea careia se afla terenul afectat de la Azuga, spune ca nu s-au facut defrisari in 19 ani

Ziare.

"Familia Regala este alaturi de persoanele afectate de accidentul natural, iar, incepand de aseara, Casa Majestatii Sale tine permanent legatura cu autoritatile locale si va face tot ce este posibil pentru atenuarea efectelor alunecarii de teren, cu respectarea legislatiei in vigoare", informeaza un comunicat al Biroului de Presa al Casei Regale.Potrivit acesteia, alunecarea nu s-ar fi produs din cauza defrisarilor."In ultimii 19 ani, pe acest teren nu s-a efectuat nicio defrisare, conform cu legile in vigoare. Ultima taiere de copaci a avut loc in anul 2001, anterior retrocedarii catre Regele Mihai I. Echipele de specialisti de la fata locului analizeaza cauzele posibile ale alunecarii de teren. Acestea pot fi explicate prin varsta inaintata a copacilor, care au ingreunat panta foarte mare a versantului, sau prin eroziunea produsa de apa", se mai arata in comunicat.Un numar de 20 de familii din Azuga au fost evacuate din locuinte, vineri seara, preventiv, din cauza unei alunecari de teren, a informat ISU Prahova.Autoritatile locale spun ca, deocamdata, nu stiu care ar putea fi cauza dezastrului. Reprezentantii Agent Green, organizatie neguvernamentala non-profit pentru protectia mediului, au insa o varianta."Prabusirea versantului de la Azuga este cel mai probabil cauzata de un fenomen geomorfologic natural. Versantul este unul nordic, foarte abrupt si din fericire era bine impadurit cu padure mixta de conifere si foioase. Imaginea satelitara de miercuri 8 aprilie arata ca pe versant nu s-au facut exploatari forestiere in ultimele decenii. Dezastrul ar fi fost mult accentuat daca pe el s-ar fi facut exploatari", scriu cei de la Agent Green.