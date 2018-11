O statuie a Reginei Maria a Romaniei va fi dezvelita in Marea Britanie

Ziare.

Cu ocazia dezvelirii statuii, pe 12 decembrie, va avea loc, de la ora 12:00, o ceremonie la care vor fi prezenti, alaturi de presedintele Institutului Cultural Roman, Liliana Turoiu, reprezentanti ai Ambasadei Romaniei la Londra, precum si ai caselor regale ale Marii Britanii si Romaniei, Gerry Clarkson CBE, presedintele Consiliului Local Ashford, oficialitati de rang inalt din Romania si Marea Britanie.", spuneaStatuia va reprezenta un reper cu valoare istorica, simbolica si estetica majora pentru oras, in contextul in care, fosta proprietate nobiliara din imediata apropiere a orasului.Ca urmare a castigarii concursului demarat de ICR in vara acestui an, opera amplasata in orasul Eastwell Manor este realizata de, absolvent al Universitatii Nationale de Arte Bucuresti.Realizata din bronz si avand o inaltime de 2,2 metri, statuia va fi amplasata in Elwick Square, un spatiu de mare vizibilitate aflat in mijlocul unui nou centru civic, in proximitatea zonei istorice si a Parcului Victoria, principala zona verde a orasului, care poarta numele bunicii paterne a Reginei Maria.Gratie pozitiei centrale in care va fi amplasata, statuia promite sa devina, in timp, unul dintre reperele orasului Ashford, o localitate dinamica si in curs de expansiune.Amplasarea statuii este o initiativa a Institutului Cultural Roman, realizata cu sprijinul Guvernului Romaniei, prin Programul Centenar, si in parteneriat cu Consiliul Local Ashford.