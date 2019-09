Ramasitele pamantesti ale reginei Elena vor fi aduse in Noua Catedrala Arhiepiscopala

Ziare.

"La 71 de ani de la plecarea in exil si la 37 de ani de la trecerea Reginei Elena la cele vesnice, Majestatea Sa Margareta a decis aducerea ramasitelor pamantesti ale bunicii sale la Curtea de Arges, in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala", conform unei informari publicate, marti, pe site-ul https://www.romaniaregala.ro Potrivit site-ului, la 3 mai 1896, a venit pe lume, la Palatul Tatoi, langa Atena, Regina-Mama Elena a Romaniei, mama regelui Mihai I. Alteta Sa Regala Principesa Elena a Greciei si a Danemarcei a fost fiica regelui Constantin I al elenilor si a reginei Sofia (nascuta Principesa Imperiala a Prusiei).Regina Elena fost sora regilor George al II-lea, Alexandru si Pavlos ai Greciei. S-a casatorit la Atena, la 10 martie 1921, cu Principele Mostenitor Carol, de care a divortat la 21 iunie 1928. In 1940 a devenit Regina-Mama a Romaniei. A murit in ziua de 28 noiembrie 1982, la Lausanne. Spre deosebire de Regele Mihai I, regina Elena nu si-a mai revazut niciodata tara.