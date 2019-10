Regina Elena a fost reinhumata la Curtea de Arges alaturi de fiul ei, Regele Mihai I

Ziare.

com

Slujba de inmormantare a fost oficiata de patru ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane, aceiasi care au participat la ceremonia de reinmhumare a regelui Carol II in luna martie a acestui an, potrivit TVR.In momentul introducerii sicriului cu osemintele reginei Elena in cripta au fost trase 21 de focuri de arma si intonate Imnul Romaniei si Imnul Regal.La ceremonie au asistat Majestatea Sa Margareta, principele Radu, principesele Sofia si Maria, ducele Amedeo de Aosta si fiica lui principesa Mafalda si Lord Peter Rosslyn, seful Casei Principelui de Wales si Ducesei de Cornwall. Alaturi de ei, mai multi diplomati si politicieni.Sicriul cu ramasitele Reginei Elena a ajuns in tara, vineri, la ora 11.00, pe Aeroportul "Henri Coanda" din Bucuresti, unde a avut loc o ceremonie in prezenta Majestatii Sale Margareta si a membrilor Familiei Regale, a reprezentantilor mai multe culte, a numerosi diplomati si reprezentanti ai institutiilor Statului si ai Armatei Romaniei.Vineri, cortegiul funerar a ajuns la Palatul Elisabeta, depus in Sala Regilor, unde familia regala s-a recules la catafalc.Majestatea Sa Margareta a dorit ca, in mod simbolic, sicriul reginei Elena sa plece catre Curtea de Arges de la Palatul Elisabeta, locul pe care, la 30 decembrie 1947, Regina-Mama si Regele Mihai au fost fortati sa-l paraseasca.Nascuta in Atena, in 1896, Regina-Mama Elena a murit pe 28 noiembrie 1982, la Lausanne.Palatul Elisabeta este in doliu in zilele de 18, 19 si 20 octombrie.O carte de condoleante este la dispozitia publicului la Palatul Elisabeta, pana luni, 21 octombrie 2019. Condoleantele pot fi transmise online prin mesaje la www.romaniaregala.ro.