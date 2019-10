Regina-Mama Elena va fi reinhumata astazi, la Curtea de Arges - programul ceremoniilor funerare

Ziare.

Potrivit programului transmis de Familia Regala,in Catedrala istorica Arhiepiscopala si Regala si va fi oficiata de inalti ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane.La ceremonia religioasa vor asista Custodele Coroanei Romane, Margareta, Principele Radu, Principesa Sofia, Principesa Maria alaturi de Ducele Amedeo de Aosta, Principesa Mafalda (fiica Ducelui De Aosta) si Lord Peter Rosslyn (seful Casei Principelui de Wales si Ducesei de Cornwall).catre noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala, unde se va desfasura ceremonia ingroparii in pridvor, la care va participa doar Familia Regala. La momentul intrarii sicriului in cripta vor fi trase 21 de focuri de arma, iar Muzica Militara va intona Imnul National si Imnul Regal.Ceremonia funerara se va incheia dupa ce Custodele Coroanei Romane, Margareta, va iesi din catedrala cu stindardul Reginei-mama impaturit si il va da in grija Aghiotantului Regal, pentru a fi expus ulterior in muzeul de la Savarsin.La ceremonia religioasa oficiata pe aeroport au luat parte Custodele Coroanei Romane, Margareta, principele Radu, principesele Sofia si Maria, avocatul Ioan Luca Vlad si Constanta Iorga, membri ai Casei Majestatii Sale.Cortegiul funerar s-a deplasat apoi la Palatul Elisabeta, unde sicriul a fost depus pentru scurt timp in Sala Regilor. In fata palatului s-au aflat cateva zeci de simpatizanti ai Casei Regale, care au adus buchete si jerbe din flori albe, precum si steaguri tricolore.Custodele Coroanei, Margareta, principele Radu si principesele Sofia si Maria s-au recules la catafalc, momentul avand un caracter privat. Alaturi de acestia s-a aflat Patriarhul Daniel, impreuna cu un sobor de ierarhi si preoti.De la Palatul Elisabeta, cortegiul funerar a plecat spre Curtea de Arges, pe traseul Chitila - Titu - Gaesti - Topoloveni - Pitesti.Cortegiul funerar sosit de la Bucuresti a oprit in fata noii catedrale de la Curtea de Arges, unde asteptau cateva zeci de persoane, printre care si oficialitati locale. Familia Regala si oficialitatile au urmat apoi sicriul pe jos, pana la vechea catedrala ctitorita de Neagoe Basarab.Opt militari de la Batalionul 33 Vanatori de Munte "Posada" din Curtea de Arges au purtat sicriul din masina in vechea catedrala si l-au asezat pe catafalc, cu crucea de lemn, stindardul Reginei-Mama si coroana cu flori albe.Dupa un moment cu caracter privat, publicul a putut intra in catedrala sa se inchine la catafalc.Regina Elena a murit in Elvetia, pe 29 noiembrie 1982, timp in care Romania se afla sub dictatura comunista. Ea a fost inmormantata la cimitirul Boix-de-Vaud din Lausanne.***Amplasata la intrarea in incinta Manastirii Curtea de Arges, noua catedrala, care are si rolul de necropola regala, nu depaseste ca dimensiuni vechea ctitorie a domnitorului Neagoe Basarab, a carei edificare este atribuita legendarului mester Manole.Noua catedrala are, in linii mari, arhitectura Bisericii Domnesti de la Curtea de Arges, ctitorita de domnitorul Basarab I la mijlocul secolului al XIV-lea. In incinta exista un loc special amenajat, in pridvor, unde sunt locurile de veci pentru membrii Casei Regale a Romaniei si pentru arhiepiscopii Argesului si Muscelului.Piatra de temelie a fost pusa pe 10 mai 2009, in prezenta Principesei Mostenitoare Margareta si a Principelui Radu.In noua catedrala au fost inmormantati Regele Mihai si Regina Ana, ulterior fiind reinhumate si osemintele Regelui Carol al II-lea, aduse la Curtea de Arges inca din anul 2003 si depuse initial intr-o capela din curtea manastirii.In vechea catedrala de la Curtea de Arges, ctitorita de Neagoe Basarab la inceputul secolului al XVI-lea si refacuta la sfarsitul secolului al XIX-lea, sunt inmormantati primii doi regi ai Romaniei, Carol I si Ferdinand.