Un deputat USR dezvaluie ca statul nu mai are contract pentru chiria Pelesului: Muzeul urmeaza sa fie evacuat!

Acesta sustine ca, in urma cu doua zile, a fost predata proprietarilor Casuta Poarta si, in curand, muzeul va fi evacuat."Statul roman se da singur afara din Muzeul Peles, iar ministrul Breaz se asteapta sa plateasca familia regala ca sa ramana deschis!De luni de zile, Ministerul Culturii nu mai are contract cu Casa Regala pentru chiria ansamblului de la Peles. Negocierile pentru prelungirea contractului trebuiau sa-nceapa in martie.Acum 2 zile a fost predata Casuta Poarta, urmeaza sa fie evacuat si muzeul", a scris Bulai pe contul sau de Facebook.Deputatul mai noteaza ca stie de ce nu s-a prelungit contractul de inchiriere - incompetenta si nesimtire - si vrea sa afle cine va face inchisoare pentru lunile de utilitati platite de minister la Peles, in conditiile in care oricum nu mai exista contract."Nu-l intreb pe ministrul Breaz de ce nu s-a prelungit contractul de inchiriere - pentru ca stiu: din incompetenta si nesimtire -, dar l-as intreba altceva: asa un lucru de nimic pentru natiunea romana i se pare Muzeul Peles cat sa-i fie indiferent daca ramane deschis sau nu?A, si mai am o intrebare: cine-o sa faca inchisoare pentru lunile de utilitati platite de minister la Peles, dupa ce statul roman nu mai avea niciun fel de relatii contractuale cu proprietarii si-si tot amana evacuarea?", se mai arata in postare.Raspunzand unei intrebari, Bulai a precizat ca, iar din vanzarea biletelor incaseaza 2 milioane de euro anual.In acest context, USR cere Ministerului Culturii si ministrului Daniel Breaz sa ia masuri urgente pentru prelungirea contractului de inchiriere si sa demareze "fara intarziere" procedurile pentru inceperea lucrarilor de restaurare."Incepand din aprilie 2018, Ministerul Culturii nu mai are un contract valabil cu Casa Regala a Romaniei in privinta celor doua castele si a Casutei Poarta, iar ultimul termen de evacuare, prelungit mai bine de un an, a expirat la 31 iulie 2019. In urma cu doua zile, primul din cele trei imobile, Casuta Poarta, a fost predat Casei Regale. In actualele conditii, Muzeul Peles este sub amenintarea de a trebui sa evacueze colectiile de patrimoniu gazduite de Castelul Peles si Castelul Pelisor si de a preda si aceste cladiri.Nu doar ca ministrul Breaz nu a facut absolut nimic ca sa prelungeasca contractul si sa se asigure ca Muzeul Peles va ramane deschis, ci, in plus, incalca obligatiile Statului roman de a restaura imobilele respective. Muzeul Peles e gazduit in prezent fara contract in cladiri de patrimoniu in care nu a facut absolut nicio lucrare de restaurare sau reparatie majora in ultimii ani si care sunt in pericol de a se degrada iremediabil. USR avertizeaza guvernul PSD - care a fost informat pana la nivel de premier despre situatia de la Peles - ca asemenea gesturi criminale la adresa trecutului si viitorului Romaniei nu pot si nu vor ramane nesanctionate", se arata intr-un comunicat transmis de USR, citat de Agerpres A.D.