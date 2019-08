Modificare a legii ANL: Schimbul de locuinta se poate face pe toata perioada contractului de inchiriere

Ziare.

Pana in prezent, schimbul de locuinta se realiza doar in cazul imobilelor aflate in exploatare, fiind exceptate locuintele noi, se arata intr-un comunicat al MDRAP."Modificarea a fost solicitata atat de catre reprezentantii autoritatilor publice locale, precum si de chiriasi ai locuintelor pentru tineri destinate inchirierii", precizeaza sursa citata.Actul normativ adoptat marti prevede o serie de modificari care vizeaza contractele de inchiriere sau de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite de ANL.Potrivit unei alte modificari adoptate la actul normativ, cheltuielile de intretinere si reparatii revin titularului contractului de vanzare-cumparare."Cheltuielile pentru intretinere, reparatii curente, reparatiile capitale, precum si incheierea contractelor de asigurare a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor vor fi in sarcina titularului contractului de vanzare-cumparare, avand in vedere ca, de la data semnarii acestui contract, titularul nu mai vireaza catre administratorul locuintelor nicio suma, iar ratele lunare se vireaza la ANL si se utilizeaza exclusiv pentru constructia de noi locuinte. Pana acum, Legea nr. 152/1998 nu reglementa cine suporta cheltuielile pentru intretinere, reparatii curente, reparatiile capitale, in situatia in care plata se face in rate, iar obligatia incheierii contractelor de asigurare a locuintelor aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale revenea persoanelor ori autoritatilor desemnate, in conditiile legii, sa le administreze", se mai arata in comunicat.