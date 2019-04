5 motive pentru care un ansamblu imobiliar poate fi mai atractiv decat o locuinta intr-un bloc vechi:

1. Mai multa siguranta

2. Locuinte mai mari si interioare mai moderne

3. Spatiu verde mai generos

4. Dispare problema locurilor de parcare de la bloc

5. Preturile

O casa este o investitie pe termen lung, in conditiile in care perioadele de creditare se intind de cele mai multe ori pe 30 sau 35 de ani.In atragerea potentialilor cumparatori, dezvoltatorii imobiliari care vin cu ansambluri mari trebuie sa atinga unele puncte critice in preferintele viitorilor proprietari de locuinte.Pentru familiile care au copii, siguranta din cartier este un factor extrem de important atunci cand trebuie sa decida unde au de gand sa se mute.Aici, ansamblurile imobiliare au un mare avantaj in fata vechilor cartiere cu blocuri datorita faptului ca pot fi concepute in sistem inchis, cu poarta de acces pentru masini si paza.De asemenea, siguranta poate fi asigurata si printr-un sistem de iluminat stradal , eficient atat din punct de vedere al consumului, cat si pentru o asigurare a vizibilitatii pe timpul noptii, pentru a creste sentimentul de siguranta si de confort in zonele rezidentiale.Un apartament aflat intr-un bloc vechi, dar mai central, poate avea avantajul pozitiei bune fata de principalele repere ale unui oras. Ceea ce nu poate oferi insa este un standard de confort la nivelul cerintelor actuale.Noile ansambluri imobiliare, fiind construite de cele mai multe ori in zone noi, dispun de spatii mai generoase si pot oferi astfel locuinte mai spatioase cu interioare mai moderne, concepute pentru nevoile din prezent.Spatiile verzi inseamna natura, liniste si sanatate, locuri de relaxare si de joaca pentru copii si oaze de deconectare pentru parinti si bunici.Prezenta spatiilor verzi in jurul blocurilor situate in ansamblurile imobiliare aduce un plus de confort important pentru proprietari si familiile acestora.Desi de multe ori acestea vin la un cost separat in cazul ansamblurilor imobiliare, locurile de parcare reprezinta o reala problema urbana, mai ales in orasele foarte mari si dezvoltate.Zonele rezidentiale noi vin insa cu spatii de parcare suficiente pentru a acoperi nevoile proprietarilor.Raportul pret - calitate este un alt factor extrem de important in alegerea unei locuinte, iar ansamblurile imobiliare noi pot avea aici un avantaj in fata locuintelor vechi.Cum pozitia lor nu este de cele mai multe ori centrala, ci mai degraba la marginea oraselor, distanta mai mare fata de principalele cladiri si zone administrative este compensata printr-un pret mai avantajos.