Apartament de tip studio sau garsoniera - caracteristicile ce inclina balanta spre prima optiune

Desigur, aceste aspecte nu trebuie sa reprezinte o descurajare pentru cei care doresc sa aiba un camin al lor, acel loc in care stiu ca se pot intoarce intotdeauna de oriunde. Atat timp cat alegerea este una inspirata, intregul proces se va desfasura fara probleme.Ce inseamna insa o alegere inspirata, care sunt calitatile ce o definesc? In randurile urmatoare aflam cateva detalii cu privire la apartamentele de tip studio, respectiv de ce inclina balanta in favoarea lor mai mult decat in cea a garsonierelor.Pentru a va contura o idee cat mai clara vis-a-vis de acest subiect, ne vom raporta la ofertele ce vizeaza apartamente de tip studio de vanzare Brasov , parte a proiectului Avantgarden3, dezvoltat sub umbrela Maurer Imobiliare.Pentru a putea lua o decizie in aceasta privinta, initial este necesara cunoasterea celor doua concepte, caracteristicile lor. Care sunt diferentele ce se stabilesc intre un studio si o garsoniera? Nu, nu este vorba nicidecum doar despre un nume mai modern sau mai captivant in cazul studioului.Cu toate ca nu este o regula in cazul garsonierelor - dovada fiind imobilele parte a proiectelor rezidentiale construite de dezvoltatorul Maurer, studiourile sunt noi, dat fiind faptul ca acest concept este relativ nou in Romania.Au aparut acestea datorita faptului ca s-a schimbat perceptia locatarilor fata de nevoile principale pe care trebuie sa le asigure un camin. Totodata a dictat aparitia lor faptul ca acestia au constientizat ca dorintele noii generatii vizeaza un alt nivel de confort. Spre exemplu, peretii mai grosi elimina disconfortul simti de cei care locuiesc in garsonierele din blocuri vechi.Dimensiunile caracteristice studiourilor constituie un alt motiv pentru care balanta inclina mai mult spre acestea decat spre garsoniere. De regula, spatiul oferit de acestea este mai extins, mai aerisit. Sunt construite special pentru a intregi nivelul de confort al proprietarilor - cel putin asta a avut in vedere dezvoltatorul Maurer Imobiliare cand le-a proiectat.Un alt avantaj al studioului este ca oferain bucatarie si baie, spre deosebire de garsonierele vechi, ce limiteaza enorm acest aspect. Se intampla in unele cazuri ca bucataria sa faca parte din singura camera de locuit ceea ce nu este deloc placut.Pe langa acest aspect, spatiul restrans nu permite amplasarea electrocasnicilor corespunzator - frigider, aragaz, blat si asa mai departe. In schimb, apartamentul de tip studio beneficiaza de bucatarie inchisa sau deschisa, dupa dorinta, precum si de baie proprie.Nici de lanu trebuie sa se faca exceptie. Rolul pe care acesta il joaca in asigurarea confortului fizic si psihic este enorm. Diferenta intre primul impact la vederea unui studio vs. a unei garsoniere poate fi de la cer la pamant. Se disting acestea dintai prin modul in care sunt construite, transmitand un aer de prospetime si modernism.In schimb, multe dintre garsonierele de vanzare disponibile pe piata la ora actuala, mai ales cele ce au fost construite in perioada comunista, lasa de dorit in aceasta privinta. Aceastea nu mai sunt de actualitate, culorile sunt monotone si nu transmit nici un fel de personalitate sau expresivitate.Din nou, balanta inclina spre studiouri pentru ca acestea constituie locuinte moderne, care au fost concepute in mod special pentru a asigura un nivel optim de confort si totodata de siguranta. Sunt in aceeasi masura mai atractive si mai practice.Nu sunt la fel de spatioase ca un apartament, dar cu siguranta sunt mai confortabile decat garsonierele. Sunt multe persoane care merg pe aceasta varianta de locuinta si se declara satisfacuti de conditiile de trai pe care le asigura.Unii aleg modelele care includ diverse elemente ce intregesc confortul - pereti despartitori, spre exemplu, pentru un plus de intimitate.Iata cateva dintre motivele pentru care preferintele se indreapta spre aceasta varianta de locuinta in prezent mai mult ca oricand. Spre exemplu, imobilele din oferta Avantgarden3 se evidentiaza prin suprafata generoasa ce o prezinta. Acestea permit delimitarea zonei de dormit de living, respectiv de bucatarie.In realizarea lor au fost utilizate materiale de o calitate inalta, astfel ca acestea sa se imbine in mod armonios si placut cu finisajele diverse. Le aleg tot mai multi pentru ca sunt construite intr-o nota moderna, dar mai ales pentru ca ofera un nivel optim de intimitate si facilitati complexe.Se bucura de o terasa cu vedere la munte cei se se opresc asupra acestei optiuni de locuinta, dar mai ales de o liniste prielnica, dat fiind faptul ca ansamblurile rezidentiale sunt construite intr-un cartier nou si curat.Pe avantgarden3.ro se gasesc date complete cu privire la oferte.