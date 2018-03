Cum isi proiecteaza noii proprietari dorintele din punct de vedere imobiliar

Ce cauta noii proprietari de la apartamentele noi

Lectiile de viata si trai din anii trecuti

Ziare.

com

O generatie de tineri ambitiosi ce isi doresc un grad cat mai ridicat in toate, isi doresc dezvoltare, mai multe sanse, mai multa preocupare pentru nivelul de trai.Desigur ca partea de confort pe care ti-o conturezi in camin este un aspect cheie. Nu trebuie sa ne multumim cu putin, sa ne inghesuim in case mici.Acum mai mult ca niciodata cu o piata imobiliara infloritoare avem atat optiuni de apartamente, cat si maniere diverse si mai multe posibilitati privind finantarea.Ca tendinte in materie de pretentii ale noilor proprietari, se remarca o lista complexa de aspecte. In primul rand, cei care vizeaza clasa de apartamente de vanzare in Brasov spre exemplu, un oras cu mare potential, turistic mai ales, isi doresc spatii extinse.Un apartament de 2 camere merita sa aiba si un generos spatiu de 55 de mp; la o locuinta de 3 camere 81 de mp utili inseamna rasfat.Desigur ca, o completare in acest sens o reprezinta si compartimentarea eficienta. In acest sens, preferintele se indreapta indeosebi spre camere spatioase, zone generoase, dar si luminoase.Uneori 2 bai sunt un mic rasfat, de dorit, mai ales acolo unde numarul de camere este mai mare si se adreseaza unui numar mai mare de locatari.De asemenea, balconul est de dorit, fie el zona de terasa sau inchis. Nu in cele din urma, conceptul de bucatarie si zona de living de tip open space sunt tot mai dorite.Acestea eficientizeaza modul in care se poate folosi zonele, aduce un grad mai mare de interactiune intre cei care isi petrec timpul sub acelasi acoperis, iar partea de functionalitate este si ea de luat in seama - in imediata apropiere a spatiului destinat gatitului, exista si spatiul de luat masa.Cum stam la capitolul spatiu destinat depozitarii? Din fericire, constructiile noi includ si o astfel de zona. Nu se mai doreste acel loc la comun, impartit intre locatarii blocului. Se pune accent pe accesibilitate si spatiu privat, pe intimitate si un mod mai bun de a avea parte de tot ce faciliteaza modul de trai, il imbunatateste.Piata actuala este mai informata si deci mai educata din punct de vedere imobiliar. Poate ca in tot acest proces de formare a unei opinii si preferinte in materie de imobiliare a contat si lectia oferita de piata aceasta, in trecut.In era comunista s-a investit masiv in urbanizare, in constructii de blocuri. Doar ca, raportat la acel nivel de trai si de cunostinte, interese si resurse, blocurile erau mici, inghesuite, aglomerand familiile.Cu pereti subtiri, fara izolatie fonica, deci intimitate redusa, cu ferestre mici si balcoane fara inchidere, blocurile de genul au demonstrat rezistenta in timp, insa nu si calitate.Betoanele au adus mai mult frig in casele oamenilor, care acum isi schimba interesele si prefera sa investeasca in sisteme noi, de tip centrala termica si nu numai.Astfel de exemple demonstreaza sacrificiile pe care le-au facut generatii de-a randul, incercand sa ofere continuitate unor constructii mai vechi.Intr-un astfel de context, cei care se indreapta spre achizitia unei locuinte, au deja la activ experiente trecute care le impun automat anumite registre ale pretentiilor. Isi doresc mai mult din orice, caldura, lumina, confort si intimitate. Acum mai mult ca niciodata isi doresc sa defineaca locuinta intr-un camin calduros, primitor.La un moment dat am asistat si la exodul celor care si-au dorit sa se mute la casa, satui de viata intre betoane.Acum asistam la o indreptare de atentie catre locuinte care respecta principiile traiului bun, sanatos, confortabil - case de orice fel, apartamente de orice fel care le respecta intimitatea, le ofera suficient spatiu pentru a creste copii, noi generatii de persoane ce vor lansa pretentii si mai inalte, la randul lor.Acesta este procesul de evolutie, normal si de dorit.