Frasari Residence, cel mai nou complex rezidential din Pipera. Alege-ti apartamentul care sa devina casa la care visezi!

Alege-ti spatiul in care sa iti reincarci bateriile, sa iti savurezi cafeaua ori ceaiul, unde sa iti intemeiezi familia pe care ti-o doresti si in care sa iti faci cele mai frumoase planuri de viitor.Alegerea spatiului in care vei locui pe termen lung este una dintre cele mai importante hotarari din viata ta, asa ca trebuie sa tii cont criteriile de selectie esentiale: acces facil catre oras, o locatie departe de haosul cotidian, finisaje de calitate si dotari de ultima generatie. Complexul Frasari Residence din Pipera bifeaza cu succes toate aceste criterii si se poate spune chiar ca intrece asteptarile, fiindca este construit dupa ultimele standarde calitative.Frasari Residence a fost proiectat ca o solutie rezidentiala pentru zona de Nord a Bucurestiului, in cartierul Pipera, pentru cei care isi doresc sa aiba o locuinta cu acces rapid la toate facilitatile oferite de oras.Aceasta este una dintre cele mai dorite zone si fiindca este asemanata cu o oaza de liniste. Iti poti lua "la revedere" in fiecare seara, dupa ce iti inchei programul de lucru, de la agitatia din oras si apoi sa te retragi in caminul tau primitor si relaxant.Apartamentele puse la dispozitie in cel mai nou complex din Pipera, de doua sau de trei camere, dispun de finisaje realizate din materiale de inalta calitate, doua bai, dressing si camera de zi, alaturi de balcoane.Apartamentele din complexul nostru sunt finisate folosind cele mai noi tipuri de materiale disponibile in Romania.Despre apartamentele de 3 camere trebuie sa stii ca au o suprafata construita de aproximativ 100 metri patrati, iar despre locuintele de 2 camere afla ca au o suprafata construita de 55 de metri patrati.Incalzirea in pardoseala, placile ceramice tratate antiderapant, vopsitoria lavabila sau parchetul de cea mai buna calitate sunt doar cateva dintre facilitatile de care se vor putea bucura viitorii locatari.Obiectivul nostru a fost unul clar de la inceputul proiectului - confortul dus la nivel superior.Referitor la dotarile oferite in acest ansamblu rezidential din Pipera, lista include aparate de aer conditionat instalate, instalatii electrice si sanitare de ultima generatie.La acestea se mai adauga si incalzire in pardoseala sau placi ceramice tratate antiderapant pentru un plus de confort si siguranta.Locatia complexului Frasari Residence nu a fost aleasa la intamplare, ci a fost gandita strategic astfel incat sa asigure viitorilor locatari cat mai multe beneficii.Amplasamentul de exceptie permite accesul facil catre zona de birouri din Pipera, Aurel Vlaicu si Aviatorilor, dar si catre principalele zone de relaxare, distractie si shopping din aceasta zona (Parcul Herastrau, Baneasa Shopping City, Promenada Mall, Gradina Zoo, Therme, Jollie Ville / Pipera Plaza).De asemenea, rezidentii au la dipozitie si supermarketurile din apropiere (Carrefour Express, MegaImage Shop&Go).Daca esti interesat de ceea ce include oferta de gradinite, scoli, restaurante sau sali de fitness din cartierul Pipera, afla ca este extrem de bogata.Vei gasi tot ceea ce iti doresti la o distanta de maximum 15 - 20 de minute. Astfel vei castiga mai mult timp pentru tine si cei dragi.In spatele proiectului Frasari Residence din Pipera se afla firma Cid Corporate Construct , cu o vechime de peste 12 ani in proiecte rezidentiale.Aceasta nu este doar una dintre cele mai cunoscute companii de constructii din Bucuresti, ci si un important distribuitor de materiale de constructii, care asigura pret de producator.Garantam clientilor nostri profesionalism, experienta si rezultate de exceptie, iar drept marturie stau cele peste 950 de proiecte din portofoliul nostru.Alege calitatea, siguranta si confortul oferite de un proiect rezidential realizat de o companie cu experienta de peste 12 ani in acest domeniu.Te asteptam la o vizionare care va fi primul tau pas categoric spre schimbarea vietii. Contacteaza-ne acum la adresa de email vanzari@cidconstruct.ro sau la numarul de telefon - 0726.328 352.