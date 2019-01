Peste 70% dintre romani aleg locuintele de mici dimensiuni! Iata care sunt motivele si cu ce se confrunta acestia

Iata care sunt motivele ce stau la baza acestei alegeri!

Camere destul de mici

Restrictii din punct de vedere al amenajarii si decorarii

Spatiu de depozitare insuficient

Lipsa de intimitate

Ziare.

com

Principala problema pe care o intampina cei care sunt in cautarea unui camin este piata imobiliara ce se afla in continua crestere.In Romania, cu fiecare an pretul caselor si al apartamentelor este din ce in ce mai ridicat, iar ofertele de credite imobiliare si ipotecare nu mai prezinta tot atatea avantaje.Prin urmare, solutia de compromis ar fi sa optezi pentru o locuinta de dimensiuni mai reduse, care are un pret de achizitionare mult mai accesibil.Pe langa cheltuielile suportate la achizitionarea unei locuinte, fie ea chiar si in rate, se adauga, inevitabil, cele legate de intretinerea acesteia.Cum un spatiu mai mic implica mai putine costuri de intretinere (facturi, amenajare, reconditionare), inca o data pare sa fie motiveaza alegerea acestor tipuri de camine.La prima vedere, pare o investitie avantajoasa si destul de bine gandita, insa apar anumite probleme cu care oamenii se confrunta.Descopera care sunt inconvenientele si ce trebuie sa faci pentru a le remedia!Fara dar si poate, lipsa spatiului incepe sa devina o reala provocare, mai ales atunci cand apar si copiii. De cele mai multe ori, apartamentele sau casele moderne sunt concepute in asa fel incat sa ofere spatialitatea zonelor/camerelor mult mai accesate.De regula, se merge pe un plan arhitectural destul de bine pus la punct si se pune accent pe dormitoare mici , bucatarie si living cat mai spatioase, motivul fiind faptul ca un dormitor este privit in societatea moderna doar ca pe un loc in care mergi sa te odihnesti.Atunci cand ai o locuinta de dimensiuni reduse, ar trebui sa acorzi mai multa atentie procesului de amenajare si decorare. Chiar daca iti doresti sa dai caminului tau un aspect precum cele pe care le regasesti in revistele si pe blogg-urile de design interior, ar trebui sa gandesti foarte bine deciziile tinand cont de limitele spatiale.Ideal ar fi sa optezi pentru elemente cat mai simple, dar de bun gust si sa alegi sa iti amenajezi locuinta intr-un stil modern sau minimalist.Probabil o sa te gandesti ca in acest fel locuinta ta va fi una lipsita de viata sau de culoare. Acest lucru nu se va intampla, daca folosesti anumite strategii, care s-ar putea sa dea rezultate.Spre exemplu, daca nu stii cum sa amenajezi holul , trebuie sa ai in vedere ca aceasta incapere mica reprezinta primul contact pe care musafirii il au cu locuinta ta, iar din acest motiv, ar trebui amenajat si decorat intr-un stil personal, jovial, dar care sa se potriveasca cu restul tematicii, in acelasi timp.Depozitarea este o alta problema cu care se confrunta persoanele ce opteaza pentru un apartament de mici dimensiuni. Intrucat nevoia de a avea un spatiu cat mai aerisit, o locuinta cat mai organizata si deloc aglomerata, va trebui sa fii destul de inventiv.Spre exemplu, poti sa ii conferi debaralei sau balconului tau functia de depozitare pentru garderoba, ustensile si unelte sau alte lucruri ce nu ar trebui sa stea "la vedere", intrucat ar aglomera imaginea de ansamblu.In unele cazuri, atunci cand o familie numeroasa (mai mult de 2 persoane) opteaza pentru o locuinta de mici dimensiuni s-ar putea sa se confrunte cu aceasta problema.Nevoia de intimitate, de a te simti in largul tau este destul de importanta si daca nu o poti obtine in propriul camin, atunci unde?!Asadar, daca iti doresti o familie numeroasa, ar trebui sa reconsideri alegerea sau, cel putin, sa gasesti o varianta optima, in care fiecare sa beneficieze de propriul spatiu.Acestea sunt cele mai des intalnite situatii cu care se confrunta persoanele care aleg locuintele de mici dimensiuni.Care sunt motivele, fundamentele si dorintele tale in ceea ce priveste achizitionarea unui loc al tau?