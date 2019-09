Tu cat ai stat azi in trafic? Cosmopolis are acces la autostrada urbana. In 20 de minute ajungi in Pipera, Aviatorilor sau Aurel Vlaicu

Ziare.

com

Bucurestiul este al treilea oras din lume care se confrunta cu un trafic rutier extrem de congestionat, la egalitate cu orase din America Latina si Asia. In cifre, anual pierdem 196 de ore din viata in trafic, in ambuteiaje.Un alt studiu arata ca locuitorii Capitalei sunt dispusi sa isi schimbe locul de munca in favoarea unui job mai prost platit, dar mai aproape de casa.Ai putea crede ca toti locuitorii Capitalei se confrunta cu traficul haotic si au de suferit din cauza ambuteiajelor. Dar exista si norocosi. Oameni care au investit destept prin achizitia de apartamente sau case in cartierul Cosmopolis Locuitorii complexului imobiliar Cosmopolis au nevoie de doar 20 de minute pentru a ajunge de acasa la birourile din nordul Capitalei. Indiferent ca lucreaza in Pipera, Aviatorilor sau centrele de afaceri din Aurel Vlaicu, ei au nevoie de doar 20 de minute pentru a ajunge la locul de munca. Totul gratie autostrazii urbane A3.Practic, Cosmopolis este legat direct de centura Capitalei si de autostrada urbana, astfel incat ai de strabatut mai putin de 6,5 kilometri pentru a ajunge la birou. In cifre, statisticile celor mai populare aplicatii care masoara traficul in timp real arata ca si in zilele cele mai aglomerate, ajungi din Cosmopolis in zona de Nord in cel mult 25 de minute.Aceleasi aplicatii arata ca din sudul Capitalei pana in Pipera trebuie sa stai la volan peste o ora, iar in cea mai mare parte din timp, masina sta pe loc.In Cosmopolis exista propriul sistem de transport. Autobuze rapide, fiabile si confortabile, care respecta un program strict, sunt la dispozitia tuturor rezidentilor.Mijloacele de transport au doua rute de calatorie si fac conexiunea intre complex si statiile de metrou Pipera si Aurel Vlaicu, dar si cu cladirile de birouri din proximitatea statiilor de metrou, iar calatoria dureaza doar 20 de minute.Traficul lejer este doar un bonus pe langa toate celelalte facilitati de care se bucura cei care locuiesc in Cosmopolis. Comunitatea creste pe zi ce trece, in momentul de fata sunt functionale opt pisicine semi-olimpice, dar si o serie de parcuri si locuri de joaca pentru cei mici.In plus, rezidentii au la dispozitie propriul stripmall si un supermarket bine aprovizionat. In Cosmopolis Plaza poti sa savurezi o cafea sau poti sa incerci preparate culinare noi ori specialitati traditionale.Ne-am gandit si la micutii locuitori ai complexului . Pentru ei sunt puse la dispozitie doua gradinite si o scoala privata, iar in cel mai scurt timp si prima scoala de stat construita intr-un complex privat. Siguranta rezidentilor este mai presus de orice, astfel ca intregul cartier este supravegheat video 24 de ore din 24.Cosmopolis este un proiect imobiliar unic in Romania. Am trecut pragul de 7.500 de rezidenti, iar comunitatea creste de la o zi la alta. Cuvantul cheie care ne defineste e seriozitatea.. Inca din prima zi a existat un master plan bine pus la punct, iar efectul se vede cu ochiul liber: un mix unic de zone verzi, piscine semi-olimpice, spatii generoase intre cladiri. Respect pentru natura si respect pentru rezidentii nostri!Suntem atenti la cel mai mic detaliu, iar dezvoltarea armonioasa a cartierului este pe primul loc. Cosmopolis este si va ramane un exemplu de regenerare urbana, iar, estimam ca vom aveaComplexul se va extinde cu noi locuinte, zone verzi, locuri de joaca si spatii adiacente destinate relaxarii, astfel incat Cosmopolis va avea acelasi numar de locuitori sau va depasi orase precum Sighisoara sau Mioveni.Un alt avantaj oferit locuitorilor din Cosmopolis este- astfel incat spatiul locuintei tale nu va ramane niciodata insuficient - indiferent cat de mult sa mareste familia ta.In plus, poti afla despre ultimele promotii dintr-un singur click pe oferte.cosmopolis.ro sau printr-un apel la 0730.507.000.