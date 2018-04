5 motive pentru care Bacaul ar putea fi un oras ideal pentru tine

Oameni calzi

Preturi decente

Chirii accesibile

Locuri de munca bune

Transport bine pus la punct

Ziare.

com

Astazi vom afla de ce e mai bine sa traiesti in Bacau decat in Bucuresti, iar pentru asta am ales cinci motive importante, care te-ar putea face sa te gandesti serios la o relocare in inima MoldoveiDesi este un oras mare ca dimensiuni, Bacaul e plin de oameni binevoitori si calzi. Daca vrei sa te muti in acest oras sau esti doar in trecere, vei fi surprins de faptul ca accentul locuitorilor de aici este diferit de cel al celorlalti moldoveni. Bacauanii au mai putine regionalisme decat cei din Iasi sau Vaslui, desi orasul este pozitionat chiar in centrul regiunii Moldova.Fiind o localitate din care, mai degraba, oamenii migreaza pentru studii in alte parti ale tarii, Bacaul este mult mai aerisit, iar vara, in perioada concediilor, te poti bucura de strazi aproape goale.Desi pretul alimentelor sau al utilitatilor este aproximativ acelasi ca in alte orase din tara, vei economisi o suma considerabila atunci cand iesi in oras. Cu aproximativ 100 de lei vei putea lua masa in doi in Bacau, in pret fiind incluse si bacsisul si drumul cu taxiul pana acasa.Am ajuns la capitolul care "doare" cel mai mult, mai ales daca locuiesti pe cont propriu de la varsta majoratului. Chiriile in Bacau sunt ceva mai permisive decat in Iasi sau Bucuresti, iar daca te orientezi pentru un cartier limitrof, e posibil sa fii surprins ca iti ajung 100 de euro lunar pentru doua camere, dar fara dotari.Daca te intereseaza sa locuiesti in centrul orasului, la doua camere, intr-un apartament complet utilat, va trebui sa te astepti la o suma de 250, poate chiar 300 de euro. Poate ca ar fi mai indicat sa investesti pe termen lung si sa cauti in ofertele cu apartamente de vanzare in Bacau , unde vei fi surprins sa gasesti locuinte cochete la preturi foarte mici.Daca visezi la o cariera corporatista, Bacaul nu este un oras pentru tine. Daca, insa, te intereseaza sa iti gasesti un job decent la o firma care sa nu iti tina nivelul stresului mereu ridicat, ai gasit ce trebuia!Salariile nu sunt cele mai bune din tara, insa un program de la care sa nu te abati decat in cazuri exceptionale si munca facuta cu calm valoreaza mai mult decat cateva sute de lei in plus la salariu, cu pretul sanatatii tale.Daca esti sofer, vei fi surprins de grija cu care administratorii de drum din Bacau isi duc sarcinile pana la capat. Desi plombate des, drumurile din oras nu iti vor da dureri de cap, pentru ca echipele de reparatori sunt mereu puse pe treaba.Daca preferi transportul public, e bine sa stii ca programul autobuzelor din Bacau este unul regulat, iar daca mergi cu taxiul, nu vei avea probleme cu soferii, pentru ca taximetristii din aceasta parte a tarii nu au nimic in comun cu cei din Bucuresti.Unde mai pui ca traficul este cu mult mai lejer decat in marile orase ale tarii, ceea ce inseamna mai putini bani, mai putin timp si cu mult mai putini nervi consumati in timpul zilei.Te-am convins? Te-ai muta in Bacau?