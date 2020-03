Apartamente de vanzare - Merita sa cumperi prin rate la dezvoltator?

Ziare.

com

Daca esti in cautare de apartamente de vanzare , sigur te-ai gandit si la varianta de achizitie prin rate la dezvoltator. Totusi, desi tentanta, aceasta varianta are avantajele si dezavantajele ei.Marele plus al ofertelor de vanzare de apartamente de vanzare prin rate direct la dezvoltator consta in faptul ca elimina relatia cu bancile. Si le ofera astfel posibilitatea doritorilor neacceptati de banci sa achizitioneze locuinte. Pe de alta parte, exista riscuri mari.Primul lucru la care ar trebui sa fii foarte atent cand vrei sa cumperi apartamente de vanzare si nu numai prin rate direct la dezvoltator este contractul. De altfel, orice document pe care il semnezi ar trebui sa te faca sa deschizi bine ochii inainte.Altminteri, iti asumi consecintele nefaste ale propriei ignorante. Avand in vedere ca, de obicei, dezvoltatorii solicita un avans mult mai mare decat al bancilor, nu oricine poate deveni client. Si ratele sunt mai mari, iar perioadele de plata sunt mai mici decat cele oferite de banci.Totusi, astfel, devii mai repede proprietar si poti achizitiona apartamente de vanzare la preturi mai mici. Foarte important este sa verifici in detaliu, inainte, starea actelor si a constructiei in sine. Caci nu de putine ori au fost nereguli care au lasat platitorii de rate la dezvoltator pagubiti si fara posibilitatea de a mai recupera pierderile.Pentru cei care nu sunt eligibili sa contracteze credite bancare, sistemul de rate la dezvoltator este o oportunitate. Ratele flexibile, desi foarte mari uneori, si posibilitatea ajustarii lor pe parcurs sunt atuuri.Un alt avantaj major este posibilitatea negocierii intre cumparator si dezvoltator.Astfel, iti poti stabili valoarea ratelor, marimea avansului si durata de plata pana la achitare. Se elimina astfel multa birocratie si mult timp irosit. Un plus important este si lisa dobanzilor.Stim cu totii ca un credit bancar pentru achitia de apartamente de vanzare si nu numai presupune dobanzi destul de mari. Mai mult decat atat, se adauga comisioane si costuri de asigurare.Ei bine, in cazul ratelor la dezvoltator, nu beneficiezi de nicio asgurare. Desi pretul locuintei scade, iti asumi riscul pe termen lung.Pe de alta parte, prin sistemul de rate la dezvoltator te poti muta la casa ta imediat, in vreme ce un credit bancar iti permite asta abia dupa luni bune.