Cumparare apartament - ghid util in 5 pasi

Ziare.

com

Multi oameni cred ca vanzarea sau cumpararea unui apartament este un proces simplu, insa el implica destul de multe necunoscute.Poate fi vorba de sume pe care trebuie sa le achiti la notar sau de acte despre care nu stiai ca vei avea nevoie.Este important sa te informezi dinainte despre ce inseamna cumpararea unui apartament, ce presupune contractul de vanzare-cumparare si ce sume de bani va trebui sa pui deoparte, pe langa pretul apartamentului.Iata un ghid util cu care sa pleci la drum atunci cand vrei sa cumperi un apartament.Cu exceptia cazului in care ai toti banii disponibili, pentru a cumpara un apartament va trebui sa faci un credit imobiliar. Mergi din timp la banca si afla la ce tip de credit te incadrezi si care este suma pe care te poti baza. Astfel, vei putea sa cauti apartamente care se incadreaza in bugetul tau.Nu uita ca vei plati rata creditului in fiecare luna, asa ca aceasta nu ar trebui sa depaseasca o treime din venituri.Daca intentionezi sa iei un imprumut pentru aparatamentul pe care il cumperi, ia in calcul faptul ca vor fi cheltuieli in plus, pe care nu le vei putea acoperi cu banii din imprumut.De aceea, trebuie sa ai o rezerva din care sa platesti avansul si cheltuielile adiacente, cum ar fi taxele de la notar, eventualele reparatii pe care trebuie sa le faci pentru a te muta in noul apartament etc.Nu uita ca apartamentul este o investitie pe termen lung. De aceea, zona in care este amplasat este foarte importanta.Cauta apartamente situate in zone cu acces facil la transportul in comun, situat in apropierea scolilor sau a universitatilor si langa un centru comercial. In acest fel, chiar daca nu vei mai locui acolo peste o vreme, il vei putea valorifica, inchiriindu-l.Atentie, insa. Zonele mai centrale tind sa fie mai scumpe. Intr-o astfel de zona pretul unui apartament cu 2 camere este mai mare decat in zonele periferice. Documenteaza-te cu privire la proiectele de dezvoltare din zona. Exista potentialul ca in 3-5 ani sa devina mai atractiva?Nu este sufieicent sa te plimbi pin apartament ca sa vezi daca merita sa il cumperi. Daca prima impresie este buna, cere permisiunea sa faci o inspectie amanuntita.Verifica impreuna cu niste oameni de specialitate tevile, panoul electric, calitatea finisajelor, daca nu ai de gand sa faci renovari. Fii atent mai ales la scurgeri, prize sau intrerupatoare care nu functioneaza, usi care nu se inchid etc.Daca ai gasit apartamentul mult visat, dar iti depaseste bugetul, vezi daca poti negocia. Proprietarii apartamentelor pot cere orice pret, dar uneori aceste preturi pot fi supraevaluate.Daca apartamentul este de mai multa vreme pe piata si nu s-a vandut din cauza pretului, proprietarul ar putea fi dispus sa il reduca. Fa-i o oferta si vezi daca este de acord.Sunt cativa pasi simpli de urmat atunci cand intentionezi sa cumperi un apartament. Este important sa ii respecti pentru ca procesul de vanzare-cumparare sa fie cat mai lipsit de surprize neplacute si mai putin stresant.Daca vei lua in calcul cheltuielile care apar in plus si te vei documenta inainte despre toate actele necesare, ai toate sansele sa treci prin aceasta experienta cu zambetul pe buze.