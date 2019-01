Fotografia imobiliara, un mod de a capta la maxim atentia potentialilor clienti

O poza poate ajuta la inchirierea sau vanzarea unui imobil, mai bine decat orice text

Cum se face o fotografie buna imobiliara?

Ziare.

com

S-au facut multe cercetari in tara si strainatate cu privire la comportamentul acelora care doresc sa inchirieze sau sa isi cumpere o locuinta.Se pare ca intre 85% si 90% dintre persoane sunt mai interesate de anunturile imobiliare cu fotografii. Probabil ca si dvs. va aflati printre acesti clienti potentiali, dintre care aproape toti vor petrece in medie cel putin 20 de secunde pentru a examina primul instantaneu foto propus pentru o proprietate destinata inchirierii sau vanzarii.In plus, daca sunteti in categoria ofertantilor de imobile, este bine ca sa stiti ca furnizarea de imagini atractive atrage de 8 ori mai mult trafic pe anuntul dvs. si va asigura o vanzare in medie cam in trei saptamani, maxim o luna, daca pretentiile financiare pe care le aveti nu sunt exorbitante.Asadar, fotografia reprezinta intr-adevar o parte esentiala a anuntului dvs. Consultantii de la Bliss Imobiliare va vor sfatui cu multa competenta in acest domeniu si vor publica anunturi cu poze relevante ale proprietatii, pe care in calitate de simpla persoana particulara nu veti cunoaste cum sa le realizati la nivel profesionist.Este mai bine ca sa apelati la o agentie imobiliara, sa nu riscati considerand ca puteti incheia o tranzactie de succes de unul singur. Cercetatorii au ajuns la concluzia ca la ora actuala multe persoane isi cauta intr-o prima faza casa visata pe internet, iar fotografia initiala a unui anunt imobiliar este determinanta. Doar ca nu este vorba de o banala poza facuta cu telefonul oricum si indiferent de momentul zilei.Daca cunoasteti de acum faptul ca un vanator de case isi petrece cam o treime dintr-un minut privind fotografia unui imobil care ii place, iar aproape jumatate dintre ei nici macar nu citesc integral textul descrierii, multumindu-se mai mult cu perceptia vizuala, trebuie ca sa actionati inteligent si sa contactati o agentie imobiliara cu notorietate in domeniu, care poate sa creeze si sa publice anunturi calitative.Prima impresie conteaza si in materie de imobile, nu doar in cazul persoanelor, daca daca aceasta este pozitiva, se va mentine si in continuare la fel, prefigurand finalizarea unei tranzactii in conditii de win-win.Proprietatile pe care le veti gasi pe site-ul agentiei Bliss Imobiliare se caracterizeaza in primul rand prin niste fotografii de foarte buna calitate, astfel incat o sa va puteti face o idee despre locuintele oferite spre inchiriere sau vanzare doar analizand pozele.Unghiurile largi de fotografiere, cu atentie maxima spre a nu se deforma obiectele aflate in prim plan, permit o redare extrem de fidela a spatiilor locative respective.Lumina zilei si lumina artificiala calda sunt bine dozate cantitativ, fapt ce creeaza o atmosfera deosebit de echilibrata care atrage cu siguranta privitorii interesati in inchirierea sau achizitionarea unei locuinte obisnuite sau premium, a unui birou sau a unui spatiu comercial.Astazi, postarea unui link pe Facebook catre anuntul dvs. imobiliar privat nu mai este suficienta pentru a atrage atentia.Trebuie gasite cai ingenioase de a fi mai vizibil online si de a va diferentia de competitie.Lumina naturala este cel mai bun avantaj pentru a evidentia spatiul proprietatii puse spre inchiriere sau la vanzare. Ea aduce o influenta calda asupra habitatului. Dar nici lumina artificiala nu este de neglijat, daca este inteligent folosita.Cadrul foto trebuie sa permita ca potentialul client sa observe complet fiecare camera a locuintei. Persoanele care vad anuntul trebuie ca sa aiba o idee clara despre suprafata imobilului in cauza.Cele mai bune fotografii imobiliare se fac intr-o locuinta perfect ordonata, chiar depersonalizata (prin eliminarea unor obiecte de amenajari interioare inutile, care sufoca spatiul in cauza).Cu cat decorul este mai neutru, cu atat mai multi clienti potentiali se pot proiecta cu usurinta in interiorul proprietatii si isi pot imagina cum ar aranja acolo mobila proprie.Cu toate acestea, un consultant imobiliar bun poate sfatui un proprietar ca sa decoreze camerele cu anumite obiecte care dau putina caldura in interior: plante, perne, una sau doua tablouri pe perete, un corp de iluminat discret.Pentru proprietati exceptionale, este bine a se pune in evidenta acele elemente care pot da o impresie reala, de grandoare, potentialilor clienti: piscina, camera de zi cu grinzi expuse, dormitorul principal, un semineu frumos, un chiosc de gradina, un iaz spectaculos pot capta atentia ca un magnet.Asadar, daca vreti sa faceti o tranzactie imobiliara, un agent imobiliar experimentat o sa va dea cele mai bune sfaturi, care sa va maximizeze castigurile. Inclusiv in privinta fotografiilor ce vor insoti anuntul dvs.