Apartamentele sunt tot mai scumpe. Preturile au crescut anul acesta cu peste 10%

Astfel, pretul mediu la nivel national a crescut de la 1.050 de euro pe metru patrat util, la finele lui decembrie 2016, pana la 1.160 de euro pe metru patrat util in decembrie 2017."Interesant este ca, dupa trei trimestre de cresteri (+4% in T1, +2,56% in T2 si, respectiv, +4,38% in T3), suma medie solicitata pentru un apartament pe plan national s-a diminuat usor in trimestrul al patrulea, cu 0,77% mai exact", se arata in raport.Aceasta tendinta, resimtita inclusiv in cele mai mari doua orase ale tarii, Bucuresti si Cluj-Napoca, poate fi pusa, cel putin partial, pe seama epuizarii fondurilor pentru programul Prima Casa, ce a dus la o temperare a cererii, potrivit Imobiliare.ro.Dintre cele mai mari sase orase ale tarii monitorizate constant de Imobiliare.ro,a inregistrat cea mai mica marja anuala de crestere a preturilor, de circa 10%, de la 1.141 la 1.256 de euro pe metru patrat util."Apartamentele vechi s-au apreciat in acest rastimp cu 9,27%, de la 1.090 la 1.191 de euro pe metru patrat util, iar cele noi cu 10,92% (de la 1.172 la 1.300 de euro pe metru patrat util). Defalcat pe trimestre, asteptarile vanzatorilor bucuresteni s-au majorat cu 2,98% in T1, cu 2,38% in T2, cu 4,24% in T3, insa cu doar 0,16% in T4", se arata in raport.In schimb,este campioana cresterilor de preturi pe segmentul rezidential. Astfel, in 2017, preturile cerute de vanzatori s-au ridicat cu aproximativ 16,84%, de la 1.247 la 1.457 de euro pe metru patrat."Clujul a recuperat, astfel, cea mai mare parte din declinul consemnat in perioada de recesiune, valoarea actuala situandu-se foarte aproape de punctul maxim al pietei, respectiv 1.551 de euro pe metru patrat util (in aprilie 2008). In ultimele 12 luni, locuintele vechi s-au apreciat cu 18,3% (de la 1.279 la 1.513 euro pe metru patrat util), iar cele noi cu 17,4% (de la 1.184 la 1.390 de euro pe metru patrat util) ", se arata in raport.In, apartamentele scoase la vanzare s-au scumpit, in medie, cu 11,59% in acest an, de la 1.027 la 1.146 de euro pe metru patrat util.In, preturile au crescut in ultimele 12 luni cu 12,74%, de la 973 la 1.097 de euro pe metru patrat util.In, pretul mediu solicitat pentru un apartament a crescut cu circa 12% in ultimul an - de la 900 la 1.009 euro pe metru patrat util.In, a fost inregistrata o crestere anuala de 13,7% a pretului mediu solicitat pentru apartamentele noi si vechi, de la 854 la 971 de euro pe metru patrat util.