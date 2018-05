Aproape jumatate dintre apartamentele noi de la targul Imobiliarium nu respecta prevederile legale - studiu

Ziare.

Astfel, potrivit cercetarii din cele 37 de ansambluri rezidentiale analizate, doar cinci au toate suprafetele apartamentelor in conformitate cu prevederile legale.Cele mai mari probleme apar in cazul garsonierelor si al apartamentelor de doua camere, unde 70,2%, respectiv 57,9% dintre compartimentari nu respecta suprafetele minime.In viziunea realizatorilor sondajului, preturile apartamentelor din Bucuresti au crescut constant in ultimii ani, ajungand in prezent la cel mai mare nivel de dupa criza economica.Astfel, pretul mediu al unei garsoniere din oferta este de 50.056 de euro (fara TVA 5%), al unui apartament de doua camere 68.897 de euro (fara TVA 5%), iar al unui apartament de 3 camere, de 112.540 de euro (fara TVA 19%).Pe de alta parte, daca se tine cont doar de compartimentarile care respecta suprafetele prevazute in Legea Locuintei, pretul mediu al unei garsoniere ajunge la 71.583 de euro (fara TVA 5%), al unui apartament de doua camere este de 89.442 de euro (fara TVA 5%), iar al unui apartament de trei camere ajunge la 118.270 de euro (fara TVA 19%)."Pe de alta parte, costurile reduse ale terenului de la periferia orasului 'dicteaza' in continuare pozitionarea noilor ansambluri rezidentiale. Astfel, nu e de mirare ca noii locatari ajung sa petreaca chiar si 50 de minute in trafic pentru a ajunge in centrul orasului.Totodata, aceste zone nu ofera acces facil la magazine alimentare, scoli, transport in comun sau parcuri, lucru confirmat si de rezultatul cercetarii. Dintre cele 37 de ansambluri, doar 15 ofera cu adevarat toate aceste utilitati la o distanta de 10 minute de mers pe jos. Acest lucru se reflecta si in preturile de achizitie. Apartamentele din ansamblurile rezidentiale bine deservite de functiuni de proximitate ajungand sa aiba un pret mediu chiar si cu 40% mai mare", se mentioneaza in studiul citat.Cercetarea a fost elaborata pe baza unui esantion de 37 de ansambluri rezidentiale din Bucuresti aflate la vanzare in cadrul targului Imobiliarium 2018. Pentru colectarea datelor s-au folosit ca surse de informatii website-urile dezvoltatorilor.Analiza a fost realizata de Studio Interrobang, un birou creativ ce combina analiza si colectarea de date cu metode avansate de vizualizare si comunicare a acestora.