Canapea sau coltar in living?

Avantajele alegerii canapelelor

De ce ai inlocui canapeaua cu un coltar

Coltarele te ajuta sa te joci cu spatiul asa cum iti doresti

Tocmai datorita rolului important pe care il joaca aceasta piesa de mobilier in locuinta, alegerea canapelei este o decizie importanta care poate transforma o sufragerie banala in una cu adevarat deosebita. Canapeaua trebuie sa reprezinte ideea ta de confort si de relaxare, asa cum doresti.In functie de spatiul de care dispui ar trebui sa decizi asupra modelului si tipului de canapea, dar si asupra functionalitatilor acesteia. Gandeste-te inainte de a cumpara canapeaua din living pentru ce o vei folosi, pentru ca alegerea canapelei sa fie facuta in functie de utilizarile dorite. Deci gaseste raspunsul la toate intrebarile si mai ales decide: canapea sau coltar?Practic sub denumirea generica de canapea gasim modele desunt modele de doua sau trei locuri, mai rar patru locuri, care nu ocupa mult spatiu, putand fi integrate si in spatii de dimensiuni mai modeste. In livingurile mai spatioase, se pot achizitiona canapele cu fotolii, sau daca este posibil chiar doua canapele de doua si trei locuri cu fotolii, ce pot fi aranjate in forma de U, in jurul masutei de cafea.sunt o varianta mai complexa a canapelelor, locurile pentru sedere in loc sa fie in linie, sunt in forma de L sau U, fapt ce sporeste functionalitatea dar mareste si spatiul ocupat. Pe latura mare a unor coltare de calitate se gasesc doua sau trei locuri iar pe cea mica unul sau doua, acestea in functie de spatiul pentru care a fost conceput.Functionalitatea este foarte importanta in alegerea unei canapele, aceasta influentand definitoriu designul mobilierului si tipurile lui.Cu alte cuvinte, daca stii ca va fi folosita doar pe durata zilei, pentru petrecerea timpului in fata televizorului, poti alege un model fix, care este adesea mai ieftin decat modelele extensibile.Daca insa stii ca vei folosi aceasta piesa de mobilier si in calitate de pat de dormit (chiar si ocazional), cumpara o varianta extensibila.Fiind punctul de interes al unei incaperi, canapelele trebuie alese cu multa grija. Extensibile sau nu, din piele sau materiale textile, clasice sau moderne, cu forme rotunjite sau in linii puternic conturate, canapelele ofera avantajul schimbarilor frecvente de decor.- Aparent coltarele ocupa mult spatiu, te descurci mai usor cu o canapea fixa sau cu una extensibila.- Cum putem ca intr-un spatiu mic sa avem si dormitor si living si spatiu de relaxare, iar din cand in cand sa primim si musafiri? Daca vrem cu adevarat sa gasim o modalitate prin care sa imbinam utilul cu placutul, si mai ales nu una temporara, atunci- Analizeaza dimensiunile livingului tau inainte de a-ti alege canapeaua potrivita. Aceasta este una dintre caracteristicile cheie ale unei canapele, mai ales daca apartamentul tau nu are o dimensiune generoasa. Canapeaua de marime ideala trebuie sa se potriveasca spatiului pe care ai planuit sa-l aloci acesteia, fara a crea senzatia de micsorare a incaperii, precum si preocuparilor familiei tale.- Daca ai un living mai mic, nu vei putea alege o canapea imensa, trebuie sa tii cont de design si de utilitate: alege o canapea practica, fara coltar, eventual cu spatiu de depozitare., tocmai de aceea pe langa dimensiune, trebuie sa iei in calcul un design atractiv, care sa complimenteze intregul living.- Daca ai un living mai mare, poti sa alegi o canapea care sa suplineasca spatiul gol si care sa aduca un plus de confort pentru fiecare membru al familiei. Iti poti permite sa te gandesti la canapele cu fotolii sau daca ai vrea sa te rezumi la o singura canapea mare sau daca nu cumva ar fi mai bine sa integrezi in acest spatiu doua canapele de doua locuri, orientate catre o masuta de cafea generoasa.- Daca vrei ca viitoarea canapea sa devina vedeta livingului atunci ai putea sa te orientezi catre o canapea de forma rotunjita. Aceasta va ocupa mai mult spatiu, dar va putea gazdui mai multi musafiri si cu siguranta se va remarca prin volumul si forma sa.Dificultatea cea mai mare apare, atunci cand suntem pusi in situatia de a alege intre modele de canapele cu/fara fotolii si niste. Care dintre acestea doua alegeri este mai potrivia, care anume este in trend, de ce trebuie sa tinem cont cand le procuram?Functional si eficient, acest tip de canapea se potriveste in multe tipuri de livinguri, avantajul fiind ca poate crea un spatiu suplimentar pentru sezut. Un coltar este cadrul perfect pentru a instala o masuta de cafea.Poti adauga si doua fotolii sau un scaun tip balansoar sau jilt pentru a crea cadrul perfect pentru o zona de socializare si pentru o abordare mai stilata a confortului domestic.Coltarele sunt canapele modulare formate din mai multe piese, de obicei 3 sau 5, in forma de L sau de U. Modelul preferat pentru un apartament este cel cu spatare pe ambele laturi si cel care include si un otoman pe care sa-ti pui picioarele dupa o zi plina la munca.- In ciuda ideilor preconcepute o canapea de colt este ideala intr-o camera mica. Acopera bine o zona neutilizata, ofera confort si imbunatateste estetica camerei.- Coltarul este recomandat pentru incaperile generoase din punct de vedere al dimensiunilor. Folosind un astfel de articol, vom economisi mai mult spatiu, camera fiind astfel aerisita.- Spre deosebire de canapele care vin, de regula, intr-o singura bucata, coltarul este modular, fiind mai usor de transportat. De asemenea, atunci, in functie de necesitatile tale.- Similar cu canapelele clasice extensibile, modelele de coltare extensibile sau nu, sunt foarte populare, oferind aproape intotdeauna spatii de stocare sub sezuturile normale si sub cel chaiselongue, care de obicei se poate ridica usor folosind un sistem cu pistoane.- Confortul resimtit intr-un coltar este mult mai mare fata de o canapea, pentru ca iti permite sa il folosesti atat in pozitie normala, in sezut, cat si pe post de pat. Datorita faptului ca are o latura mai lunga, tip sezlong, iti permite sa ai o pozitie mai confortabila, ca intr-un pat, chiar fara sa-l extinzi.- Foarte important la alegerea canapelei este si numarul de persoane care presupunem ca o vor folosi in acelasi timp. Coltarul ofera, in general, un numar de locuri mai mare decat o canapea normala si chiar poate inlocui un set de canapele cu fotolii.- Daca incaperea este mare, poti opta pentru un coltar circular in mijlocul camerei, obtinand un decor extravagant.- Pe langa functionalitate, coltarul are rolul de a completa atmosfera din living sau dormitor. Culorile vii, modelele de pe perne si printul de calitate de pe material constituie elemente cheie in decoratiuni.Pe masura ce camerele de tip "open space" devin o constanta obligatorie, canapelele mari si confortabile sau modelele generoase de coltare au devenit din ce in ce mai importante parand sa influenteze vizual inclusiv spatiul alocat bucatariei si diningului.Pentru a delimita bucataria de living, in cazul in care este open space, sau chiar zona de servit masa de restul bucatariei poti sa utilizezi si coltarele de bucatarie.In acest fel nu numai ca reusesti sa rezolvi elegant separarea bucatariei de living, dar vei obtine si mai multe locuri de stat pentru musafiri.