Ce avantaje ofera procesul de modernizare al unui unui ascensor

Inginerie pentru modernizari si renovari

Studii acustice

Vibratii si studii de confort

Studii de performanta energetica

Puncte pentru certificarea sustenabila a cladirii

Descopera in acest articol ce presupun aceste modernizari si cum se desfasoara ele!In cadrul acestei etape se stabileste care este starea liftului, dar si care sunt imbunatatirile de care acesta are nevoie.Astfel ca, in urma unei analize amanuntite, specialistul pune un diagnostic precis si sunt identificate problemele care necesita a fi rezolvate.Propunerea de modernizare trebuie sa fie in functie de bugetul pe care clientul il poate aloca si in concordanta cu nevoile clientului.Exista numeroase ascensoare in Bucuresti , si nu numai, care nu produc zgomote deranjante. De fapt, ele abia se aud.Pentru ca acest lucru sa fie posibil, in cazul lor, in procesul de modernizare s-au facut numeroase studii acustice.Mai precis, s-a analizat modul in care se propaga sunetul intre doua puncte, intr-un sistem acustic, in raport cu variatia in timp.Se poate spune ca, in cazul lifturilor, izolatia fonica este esentiala. Nimeni nu isi doreste sa fie deranjat de zgomotul produs de lift.Astfel ca, studiile acustice sunt esentiale pentru a gasi cele mai bune solutii pentru a reduce zgomotul.O alta etapa esentiala in procesul de modernizare este cea care include studiile de confort. Aceste studii monitorizeaza vibratiile transmise cladirii.De asemenea, se urmareste sa se vada si cat de confortabile sunt deplasarile cu acel lift.In cazul in care liftul beneficiaza de modernizare, el poate deveni mai confortabil prin marirea cabinei, mai fiabil, frecventa defectiunilor fiind redusa, iar calitatea deplasarii este imbunatatita. In plus, este si mult mai sigur.Aceste studii sunt realizate pentru a se afla care este consumul energetic al unui lift si cum acesta poate fi micsorat, in cazul in care este mult prea ridicat. Mai precis, acestea indica performanta energetica a ascensoarelor.De exemplu, exista lifturi moderne care ofera o capacitate de transport cu 10% mai mare decat lifturile clasice si consumul energetic al acestora este cu 20-30% mai mic decat in cazul sistemelor conventionale.Practic, in procesul de modernizare, studii de performanta energetica sunt esentiale.Punctele pentru certificarea sustenabila a cladirii - BREEAM sau LEED - sunt programe de certificare, recunoscute la nivel mondial, care atesta daca o cladire a fost dezvoltata respectand mediul inconjurator.Programul LEED presupune un sistem de evaluare penru orice stadiu de proiect - exemplu in acest caz fiind modernizarea ascensorului.BREEAM este asemanator programului de certificare LEED. Ce presupune acesta? Proiectul este evaluat din mai multe perspective: management, sanatate si bunastare, energie, transport, materiale prime, etc.Pe parcursul procesului de evaluare, fiecare categorie este sub-divizata intr-o serie de probleme, care urmeaza a fi rezolvate in cadrul procesului de modernizare.Fie ca sunt pentru marfa, ori pentru populatie, ascensoarele raman un element cheie in ceea ce priveste deplasarea in cladirile cu mai multe etaje. Chiar daca de multe ori ele sunt sigure, cu timpul - acestea sufera defectiuni.Pentru ca viata celor care se deplaseaza cu ele sa nu fie pusa in pericol, este necesar ca lifturile sa fie modernizate. In felul acesta, ele devin mai sigure, mai confortabile si mai eficiente din punct de vedere energetic.