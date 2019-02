Cele mai potrivite modele de scaune pentru bucataria ta

Masa si scaune asortate: Setul potrivit pentru bucatarie

Dimensiunea scaunelor de bucatarie

Materialul din care sunt fabricate cadrele scaunelor

Cea mai buna tapiterie pentru scaunele de bucatarie

Exista doua posibilitati, pe care le poti considera in cazul acestor piese de mobilier. Astfel, poti opta pentru un set care include masa de bucatarie si scaunele pentru aceasta.Daca nu preferi aceasta varianta, poti cumpara separat aceste obiecte, pentru a le asorta cu restul mobilierului din bucatarie, in functie de preferinte.★ Prima varianta este cea mai populara si mai avantajoasa, intrucat seturile sunt de regula mai convenabile financiar decat produsele achizitionate separat. In plus, acestea includ piese de mobilier care se asorteaza perfect.Dimensiunea scaunelor de bucatarie reprezinta un alt criteriu important, de care trebuie sa tii cont, intrucat influenteaza utilitatea acestor piese de mobilier. Iata ce trebuie sa stii in acest caz:Pentru a beneficia de un plus de confort, este recomandat sa optezi pentru scaune cu oPentru fiecare scaun de la masa din bucatarie va trebui sa aloci un spatiu maxim de 60 cm.Daca vrei sa incluzi doua scaune pe aceeasi parte a mesei, este important sa te asiguri ca ambele vor intra sub aceasta, prin masurarea latimilor necesare.Scaunele de bucatarie nu necesita un spatar foarte inalt, in special atunci cand nu ai la dispozitie un spatiu generos. Scaunele cusunt potrivite in acest caz.In ceea ce privestefata de sol, este recomandat sa iti indrepti atentia catre valori cuprinse intreCadrul scaunelor din bucatarie este esential intrucat influenteaza rezistenta si stabilitatea acestor piese de mobilier. Din acest motiv, este important sa alegi cele mai rezistente materiale pentru acesta, pentru a fi sigur ca va rezista in cazul multiplelor utilizari. Iata ce variante ai la dispozitie:- Acesta arata bine, fiind usor de asortat atat in cazul stilului clasic de amenajare interioara cat si a celui modern. In plus, acesta este rezistent, in special atunci cand optezi pentru esentele tari de lemn precum stejarul. Daca preferi inlocuitorii acestora, poti opta pentru scaunele de bucatarie cu cadre fabricate din PAL. Acestea prezinta un aspect placut si sunt economice.- Principalul avantaj al acestui material este rezistenta sa sporita. In plus, poti asorta cu usurinta fierul cu alte materiale, pe care le vei alege in cazul tapiteriei. Daca optezi pentru aceasta varianta, asigura-te ca alegi scaune cu cadre din fier de cea mai buna calitate, care sa iti ofere stabilitatea de care ai nevoie.- Scaunele cu cadru realizat din policarbonat sunt mai rar intalnite, fiind preferate de persoanele care adopta un stil minimalist de amenajare a bucatariei. Cele din plastic nu sunt tocmai confortabile si nici nu asigura cea mai buna stabilitate, motiv pentru care nu este recomandat sa optezi pentru acestea, pe termen lung.Poti opta pentru scaune de bucatarie simple, fara tapiterie imbracata in diverse materiale, daca acestea se potrivesc stilului de design interior ales pentru acest spatiu.In cazul in care nu preferi stilul minimalist de design interior, poti opta pentru scaune cu tapiterie fabricata din urmatoarele materiale:- Poti alege piele naturala sau ecologica pentru tapiteria scaunelor. Aceasta insa este mai pretentioasa, nefiind cea mai buna optiune pentru un spatiu practic, cu trafic intens.- Poti opta pentru diverse materiale textile precum stofa sau catifeaua in cazul scaunelor pentru masa de bucatarie. Acestea rezista mai bine atunci cand intreaga familie obisnuieste sa serveasca masa zilnic in bucatarie. In plus, este recomandat sa optezi pentru tapiterie textila tratata in prealabil, intrucat aceasta va rezista mai bine la murdarie.In ceea ce priveste, poti opta pentru produse, cu un numar redus de elemente decorative. Cele cu spatar normal si cu sezutul dreptunghiular sau patrat sunt ideale pentru acest spatiu.Poti alege si scaune cu, daca ai ales sa amenajezi acest spatiu intr-un stil modern: cu picioare trepied, in forma de bancuta sau ovale.Acum ca ai descoperit principalele criterii care stau la baza alegerii scaunelor de bucatarie potrivite, poti da startul cumparaturilor!