Certificatul de performanta energetica

Ce este eficienta energetica si cum se calculeaza?

Care sunt pasii necesari pentru obtinerea unui certificat energetic

Cadrul legal

Ziare.

com

Documentul este necesar proprietarilor care vor sa vanda sau sa inchirieze o locuinta, avand caracter obligatoriu.Pentru un certificat energetic in localitatile din judetele Constanta si Tulcea va puteti adresa companiei(auditori energetici gradul I) . Datele lor de contact sunt vizibile pe site-ul www.avizez.com De altfel, acesta este obligatoriu pentru mai multe tipuri de cladiri:- blocuri de locuinte, case/vile;- cladiri de birouri;- spitale si policlinici;- hoteluri, pensiuni si restaurante;- cladiri in care se desfasoara activitati sportive;- cladiri in care se desfasoara activitati de comert;- unitati de invatamant;- alte cladiri de folosinta publica si privata.se obtine pentru a vedea incadrarea unei locuinte din punct de vedere energetic, eficienta energetica a acesteia. Prin eficienta energetica se intelege capacitatea unei case de a mentine confortul termic cu costuri cat mai reduse.Auditorul energetic calculeaza eficienta energetica a unui imobil, pornind de la costurile anuale pentru incalzire, apa calda, iluminat artificial, ventilare si climatizare.Calculul sau este, de asemenea, influentat de o serie de masuratori directe facute prin vizita la imobil:- dimensiunile incaperilor si ferestrelor;- materialele peretilor exteriori;- tipul tamplariei;- orientarea cardinala;- starea fatadei;- tipul balcoanelor si starea lor;- tipul de incalzire a imobilului si caloriferele folosite;- inaltimea de la pardoseala la plafon;- prezenta subsolului;- numarul punctelor de apa si prezenta repartitoarelor;- prezenta apometrelor;- anul construirii imobilului (aproximativ).Ca rezultat al calcului, imobilul respectiv va fi incadrat intr-o clasa energetica.sunt notate cu litere de la A la G si functioneaza pe acelasi principiu ca si in cazul electrocasnicelor: clasa A reuneste imobilele cu performanta energetica crescuta, iar clasa G este caracteristica celor cu performanta scazuta.In plus, pe langa clasa energetica, auditorul va oferi o nota energetica imobilului, in intervalul 1-100. Cu cat nota atribuita este mai mare, cu atat eficienta energetica este mai ridicata, de asemenea.Documentul este solicitat de cele mai multe ori de proprietarii care vor sa vanda sau sa inchirieze o locuinta, insa este solicitat, de asemenea, si la receptia finala a unei cladiri noi sau in cazuri de renovari ample ale locuintei.Solicitantii trebuie sa se adreseze unuipentru a afla care sunt toate documentele necesare, costurile si durata eliberarii.De asemenea, va fi fixata o vizita la imobil, in cadrul careia auditorul va face toate masuratorile necesare calcului performantei energetice.Documentele necesare difera in functie de specificul imobilului. Pentru apartamente, este nevoie de schita (de la cadastru), iar pentru alte tipuri de cladiri de planurile arhitecturale si alte documente solicitate de specialist.Pretul si timpul de eliberare sunt influentate de complexitatea lucrarii.Cei care vor sa citeasca mai multe despre principalele reglementari din domeniu trebuie sa consulte Legea nr 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.