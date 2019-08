Certificatul energetic: informatii importante pentru solicitanti

Ziare.

Aceasta informatie este extrem de importanta mai ales pentru cei ce vor sa cumpere sau sa inchirieze o locuinta, deoarece pot estima costurile anuale pentru energie si pot negocia astfel pretul final.Obligativitatea obtinerii unui certificat de performanta energetica (certificat energetic) pentru cei care intentioneaza sa vanda sau sa inchirieze o locuinta este stipulata in Legea 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.Contractele de vanzare-cumparare incheiate in lipsa unui certificat energetic sunt supuse nulitatii relative si pot fi atacate in instanta.De asemenea, dezvoltatorul are obligatia de a obtine un certificat de performanta energetica inainte de receptia finala a lucrarii.Documentul are o valabilitate de 10 ani, in conditiile in care in aceasta perioada nu se efectueaza lucrari majore de renovare. In caz contrar, este recomandat sa se obtina o noua certificare, intrucat clasa energetica noua va putea fi una superioara.Cei care au nevoie de un certificat energetic trebuie sa se adreseze unui auditor energetic atestat. Acesta va fixa o vizita pentru constatare la cladirea respectiva si, pe baza documentelor imobilului si a datelor culese de la fata locului, va elibera actul cerut.Practic, in urma unui calcul specific, auditorul va obtine consumul mediu anual pentru alimentare cu apa calda, caldura, iluminat, ventilare si climatizare. Pornind de la aceste date, va face un consum energetic mediu anual, cu ajutorul caruia va incadra locuinta intr-una din clasele energetice.Clasele energetice sunt atribuite pe acelasi sistem ca in cazul electrocasnicelor.Exista mai multe clase de performanta energetica, notate cu litere de la A la G, clasa A fiind caracteristica imobilelor inteligente energetic, iar in celelalte clase consumul crescand progresiv pana la clasa G, care cuprinde imobilele cu cel mai mare consum energetic anual.Dincolo de clasa energetica, in timpul procesului de analiza auditorul va atribui, de asemenea, o nota energetica imobilului evaluat. Aceasta nota este cuprinsa in intervalul 1-100, iar o valoare mai mare simbolizeaza o eficienta energetica mai mare.Pe langa cladirile cu scop locativ exista si alte imobile ce au obligatia legala de a poseda un certificat de performanta energetica valabil:- Cladiri de birouri;- Pensiuni, hoteluri;- Restaurante;- Unitati de invatamant;- Spitale si policlinici;- Cladiri in care se desfasoara activitati comerciale sau sportive;- Alte cladiri de folosinta publica.Pe de alta parte, exista si numeroase cladiri scutite de aceasta obligativitate:- Cladiri cu valoare istorica sau arhitecturala deosebita;- Cladiri protejate sau din areale protejate;- Lacasuri de cult;- Cladiri provizorii, utilizate mai putin de 2 ani;- Cladiri utilizate mai putin de 4 luni anual;- Cladiri independente, cu suprafata mai mica de 50 m2;- Cladiri nerezidentiale si ateliere din domeniul agricol, care nu folosesc multa energie electrica. Certificatul energetic este un document extrem de util, dincolo de cerintele birocratice. Cu ajutorul acestui document, oamenii pot estima costurile de intretinere pentru o locuinta pe care intentioneaza sa o cumpere sau sa o inchirieze.