Cum amenajezi un dormitor mic. 7 idei si sfaturi

Idei de amenajare dormitor mic

Chiar daca ai un dormitor de dimensiuni reduse, nu inseamna ca nu il vei putea amenaja asa cum ti-ai dorit. Principalul obiectiv pe care trebuie sa il ai in vedere consta in utilizarea eficienta a spatiului. Astfel, toate alegerile tale se vor ghida dupa aceasta regula, inclusiv alegerile paletei cromatice. In aceasta privinta, foarte important este sa optezi pentru culori deschise, care te vor ajuta sa conferi amplitudine spatiului. In primul rand, incepe cu peretii si vopseste-i intr-o culoare pastelata.Daca vrei sa ai un dormitor in stil minimalist, poti chiar sa apelezi la clasicul alb, pentru a obtine un look imaculat si curat al camerei. De fapt, albul este ideal pentru orice stil de dormitor, tocmai pentru ca ofera, mai apoi, mult mai multa flexibilitate in alegerea mobilierului, precum si a restului de elemente necesare la intregirea aspectului camerei.Esti adeptul culorilor intense si ti-ar placea sa le folosesti pentru vopsirea peretilor? Tine cont de faptul ca acestea trebuie utilizate cu moderatie, deoarece, in exces, pot deveni obositoare pentru privire. Daca nu vrei sa renunti la ideea de a pune putina culoare pe peretii camerei in care dormi, ai optiunea de a realiza un perete focus pe care sa adaugi nuanta preferata. Ai grija, insa, ca restul peretilor sa aduca echilibrul vizual al spatiului prin pictarea lor in culori pastelate.Vrei sa tapetezi peretii dormitorului tau? O idee foarte interesanta si chiar eficienta pentru un dormitor mic, daca pui in aplicare un mic truc: alege pentru un model de, care vor conferi un efect optic de latire a camere. Ca si in cazul peretului focus despre care am vorbit anterior, tine cont de cromatica sa, pentru a nu supraincarca, din punct de vedere cromatic, spatiul.Cum alegi patul daca ai la dispozitie un spatiu limitat in dormitorul tau? Nu iti face griji, nu vei fi nevoit sa optezi pentru alternative, pentru ca sunt solutii si pentru aceasta situatie:. Iti recomandam sa alegi mobila de la Tamos, daca iti doresti paturi matrimoniale de calitate , la preturi accesibile, care pot fi personalizate in functie de necesitati si de preferinte!Iti place sa te privesti in oglinda? Atunci ai un motiv in plus sa folosesti acest element si in! Nu mai este un secret faptul ca oglinzile confera amplitudine spatiilor in care sunt pozitionate, asa ca nu face rabat de la ele daca ai o camera de dormit de dimensiuni reduse!Lumina este un element de care ar trebui sa te ocupi cu atentie daca vrei sa maresti, vizual, dormitorul. Cele mai potrivite pentru aceste tipuri de spatii sunt sursele de lumina galbena, calda, care vor contribui, totodata, la crearea unei atmosfere intime, propice relaxarii.