Cum se obtine si cat costa un certificat energetic

Ziare.

com

Daca doriti un certificat energetic in orice sector din Bucuresti sau in localitatile din judetul Ilfov (Voluntari, Pantelimon, Buftea, Popesti-Leordeni, Bragadiru, Chitila, Otopeni, Magurele, etc), va stam la dispozitie.Suntem ingineri de specialitate, am realizat cateva mii de certificate energetice pana in prezent si suntem auditori energetici atestati in conditiile legii de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.Daca doriti sa obtineti un certificat energetic in Bucuresti va invitam sa ne contactati.Puteti sa o faceti telefonic sau prin e-mail.Echipa noastra va stabili impreuna cu dumneavoastra:- pretul certificatului energetic;- documentele necesare;- o scurta vizita la constructia pentru care se doreste obtinerea certificatului de performanta energetica.Auditorii nostri va vor da toate detaliile necesare.Actele necesare obtinerii certificatului energetic:Doar datele care pot fi observate vizual sau rezulta dintr-un document acceptabil pot fi luate in considerare, de aceea dumneavoastra trebuie sa adunati si sa puneti la dispozitia auditorilor energetici toate documentele necesare si informatiile legate de constructie:- informatii cu privire la materialele din care este realizata casa;- data terminarii - data PIF;- planurile imobilului cu precizarea orientarii cardinale;- numarul de utilizatori;- (eventual) date cu privire la consumurile lunare de apa calda si cele anuale de energie pentru incalzirea imobilului, etc..Cel mai important document este Cartea tehnica a constructiei, continand documentatia care a stat la baza executiei cladirii.1. Releveul cladiriiIn cazul in care nu exista Cartea tehnica a constructiei, se va face releveul cladirii pe care se vor evidentia informatiile prezentate mai sus.2. Cartea tehica a constructieiDin Cartea tehnica a constructiei vom prelua o serie de informatii, dintre care amintim:- partiurile de arhitectura ale fiecarui nivel;- dimensiunile geometrice ale elementelor de constructii: fundatii, pereti, stalpi, grinzi, buiandrugi, placi, elementele sarpantei;- dimensiunile golurilor din pereti, distanta dintre goluri, inaltimea parapetelor;structura anvelopei cladirii;- tipul de usi si ferestre;- alcatuirea elementelor de separare intre spatii cu diverse regimuri de temperatura (spatii secundare);- planuri si scheme ale instalatiilor de incalzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consum si electrice (iluminat).Pe baza documentelor prezentate mai sus si a unor informatii obtinute in urma vizitarii constructiei (locuintei), echipa de auditori energetici atestati calculeaza consumurile specifice, incadrand imobilul intr-o clasa energetica.Pe baza acestora, se tipareste de catre auditorii energetici atestati un certificat energetic pentru acel imobil, care este un document oficial ce exprima peformanta energetica a constructiei (cladirii).1. Consultarea documentatieiEchipa de auditori energetici atestati din cadrul RODAN EXPERT GRUP va consulta documentele pe care i le-ati pus la dispozitie, obtinand de acolo o serie de informatii necesare.O alta parte a informatiilor se va obtine printr-o vizitare a imobilului.2. Vizitarea imobilului (locuintei)Vizita include un tur al casei/apartamentului (inclusiv pod, subsol, casa scarii, balcoane), cu luarea de notite, studiul documentelor disponibile, evaluarea instalatiilor cladirii, fotografierea elementelor importante, a eventualelor imbunatatiri realizate si a oricaror detalii esentiale necesare calculelor.3. Efectuarea calculelor de specialitateUtilizand datele din teren (obtinute in cadrul vizitarii locuintei) si cele din documentatia avuta la dispozitie, se calculeaza consumurile specifice cu ajutorul carora imobilul se incadreaza intr-o clasa de performanta energetica, acordandu-se totodata si o nota energetica.4. Eliberarea (tiparirea) unui certificat energeticIn urma acestor activitati, se tipareste Certificatul de Performanta energetica (certificat energetic) care este un document oficial tiparit ce cuprinde indicatori numerici si care exprima performanta energetica a locuintei.Am pregatit preturi unice pentru certificate energetice, toate certificarile fiind eliberate in 24-48 h, dupa cum urmeaza:Garsoniera sub 18 mp - 130 leiGarsoniera peste 18mp - 130 leiApartament 2 camere - 150 leiApartament 3 camere - 160 leiApartament 4 camere - 170 leiCase, vile pana in 200 mp - de la 200 leiIn plus, toate comenzile beneficiaza de livrare gratuita la domiciliu in Bucuresti!