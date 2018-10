Idei de amenajare dormitor mic

Trucuri ce creaza impresia de spatiu largit

Idei de amenajare a unui dormitor mic

Ziare.

com

Designerii si specialistii in amenajari interioare considera ca maximum 12 mp este suprafata unui dormitor mic. Daca locuiesti intr-un apartament de bloc construit inainte de '90, stii despre ce este vorba. Ne referim la un dormitor cu o suprafata intre 9 si 12 mp, care va trebui sa fie functional, comod si placut, indiferent cate probleme va ridica amenajarea si decorarea lui pentru a-l transforma intr-un spatiu pentru relaxare si odihna.Din fericire exista trucuri care pot da impresia unui spatiu mult mai larg, pentru a crea iluzia unui dormitor mai mare in care sa te simti mai confortabil.● Culorile vii vor inveseli camera, dand impresia de spatiu, trebuie doar sa ai grija sa alegi culori care se potrivesc unele cu altele.● Indiferent de culoarea aleasa, pastreaza tavanul alb, astfel vei inalta vizual camera si o vei face sa para mai mare si mai aerisita.● Tapetul cu model, pe un perete, poate fi o alta modalitate originala prin care vei da si mai multa personalitate camerei.● Spoturile incorporate in spatele patului creeaza o atmosfera intima intr-un dormitor mic.● Agata un tablou deasupra patului pentru a da viata incaperii.● Ferestrele mari vor mari si ele vizual camera si vor aduce mai multa lumina inauntru.● Limiteaza-te la piesele de mobilier strict necesar, patul si un dressing proiectat ergonomic, in care sa poti organiza perfect hainele. In spatiul ramas nu incerca sa pui alte mobile.● Amplasarea patului in dreptul ferestrei, cu toata lumina cazand pe el, il va face punctul de atractie si singurul foarte vizibil, evidentiind spatiul din jurul sau. Acesta trebuie sa fie de dimensiuni rezonabile, avand suficient spatiu de acces imprejur.● Un dressing apropiat de culoarea peretelui va crea o iluzie optica, facandu-l sa para neobservat.● Un pat dotat cu spatiu de depozitare va permite sa "ascunzi" plapumile, pledurile si pernele.● Dulapurile inalte dau de asemenea impresia de spatiu largit, fiind efectiv un castig in spatiu de depozitare.● Usile glisante la aceste dulapuri vor economisi cu adevarat spatiul dormitorului.● Dulapurile cu rafturi la vedere pot crea si ele senzatia de deschidere si de spatiu aerisit.● Mobilierul modular si multifunctional, de dimensiuni mici, cu finisaje lucioase, da impresia unui spatiu neincarcat.● Foloseste noptiere mici, pe care le poti combina cu oglinzi, ce contribuie la impresia de mult mai mult spatiu.● Rafturile pe perete folosite in locul noptierelor vor economisi spatiul la nivelul pardoselii, dand impresia unui dormitor mare si degajat.● Daca nu ai optat pentru acoperirea totala a pardoselii cu o mocheta, atunci este recomandat sa pastrezi cat mai multa pardoseala libera.● Pernele si pledurile colorate sunt pete de culoare care dau viata oricarei camere si nici nu ocupa foarte mult spatiu.● Asternuturile in culori inchise, ametist sau mov, sau mai deschise, galben, foarte la moda si de efect, creaza impresia de mai mult volum., pe peretele ingust, cu noptiere lateral, poate lasa peretele lung pentru pozitionarea unui dresing cat permite spatiul. Daca este loc, sub fereastra poate sta o comoda pentru lenjerie.poate lasa spatiu pentru proiectarea si realizarea unui dresing pe peretele ramas liber sau chiar pe al doilea perete ca un coltar., lasa suficient spatiu ca pe peretele ingust si parte din peretele lung sa fie pozitionat un dressing functional. Impartirea depinde mult de usa de intrare in dormitor. Sub fereastra, functie de pozitionarea sau repozitionarea caloriferului se poate pune o comoda sau un dulap multifunctional., cu coborare pe o singura parte, este solutia de compromis cand nu exista suficient spatiu pentru dressing si pat matrimonial.poate fi fixat in mijlocul dulapului-dressing conceput pe tot peretele, asta insemnand rafturi sau spatii de depozitare chiar deasupra patului. Pozitionarea usii de intrare in dormitor poate crea spatiu pentru o prelungire in coltar a dresingului sau pentru o comoda, eventual un scaun cu o masuta de citit., ca varianta a amenajarii prezentate anterior, poate inlocui noptierele cu comode cu sertare ce completeaza spatiul pana la perete si cu inaltime la nivelul saltelei, peste care, dupa un spatiu de 25-35 cm sa fie pozitionat un dulap suprapozabil pana la tavan., poate chiar transformand spatiul de sub fereastra intr-o bancheta de citit si relaxare cu sertare. Patul matrimonial fiind paralel cu acest dulap, in functie de pozitia usii de intrare in dormitor, pe peretele ramas, avand loc un dressing.este o solutie pentru un dormitor chiar foarte mic. Un model de canapele extensibile , rezistent si cu extensii solide, se poate fixa pe peretele ingust, in fata ferestrei, cu dressingul pozitionat pe peretele lung sau unde se mai poate., aproape de nivelul ferestrei ce va fi la nivelul somierei de saltea, si va inchide dedesubt un incapator spatiu de depozitare, amenajat cu sertare si ca lada a patului. Noptierele nu mai sunt necesare. Pe peretele sau peretii liberi va fi construit dressingul.poate lasa suficient spatiu pentru un pat matrimonial sau, daca spatiul nu permite, o canapea extensibila asezata cu fata la fereastra.poate fi amenajat conform acelorasi principii, functie de spatiul cu siguranta mai restrans, folosindu-se ori paturi de o persoana, ori canapele extensibile. Depinzand de varsta, sexul si nevoile copilului vor exista mereu solutii pentru a crea un ambient aerisit, in care spatiul si lumina sa predomine, mobilierul fiind minimal.Dormitorul, chiar daca este mic, trebuie sa fie amenajat pentru a deveni un spatiu placut si reconfortabil. Pentru a nu deveni un spatiu anost, in care sa nu-ti mai placa sa-ti petreci timpul, este nevoie sa eliberezi incaperea de tot ce nu-ti este folositor.O camera mai libera da senzatia de spatiu. Dormitorul trebuie sa raspunda scopului pentru care a fost amenajat si anume de a crea senzatia de relaxare si intimitate, iar unul din modelele deiti poate fi de folos.